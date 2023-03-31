Su ücretlerinde yeni düzenleme içeren tüzük yarın yürürlüğe giriyor

İçme Suyu ve Zirai Suyun Kullanımı, Dağıtımı ve Hak Sahipliği ile Ücret Tarifelerinin Saptanması ve Tahsiline İlişkin Kurallar (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlandı. Tüzük yarından itibaren uygulamaya girecek.

Belediyeler tarafından içme suyu için devlete ödenecek ücreti düzenleyen maddede yapılan değişiklikle, Türkiye’den temin edilen suyun ulaştırıldığı yerlerde belediyelere uygulanacak içme suyu ücret tarifesi metreküp başına 7,50 TL oldu.

Türkiye’den temin edilen suyun ulaşmasına rağmen yerel su kaynaklarından su sağlamaya devam eden belediyeler tarafından ödenecek ücret de her metreküp için 7,50 TL.

Türkiye’den temin edilen suyun ulaşmadığı yerlerde belediyelere uygulanacak içme suyu ücret tarifesiyle ilgili yeni düzenleme ise şöyle:

“Kullanım hakkı devredilen ve işletmesi belediyeler tarafından yapılan, yerel su kaynaklarından su sağlayan belediyeler, 3,50 TL/metreküp.

Kullanım hakkı devredilmeyen ve işletmesi Su İşleri Dairesi tarafından yapılan, yerel su kaynaklarından su sağlayan belediyeler, 7 TL/metreküp.

Deniz suyu arıtma tesislerinden Su İşleri Dairesi tarafından su sağlanması halinde, belediyelerin ödeyeceği ücret tarifesi, arıtma tesisinin yatırım ve işletim maliyetlerine göre düzenlenecek.”

Zirai suların metreküpü 3,70 TL

Su İşleri Dairesi tarafından sağlanan ve/veya temin edilen ve zirai su olarak tarımsal amaçlı zirai su abonelerine sağlanan su abonelerine daire tarafından şu tarife uygulanacak:

“Yerel su kaynaklarına ödenecek tarife 3,70 TL/metreküp

Türkiye’den temin edilen su için ödenecek ücret tarifesi 3,70 TL/metreküp

Tarımsal araştırma ve ormancılık alanında faaliyet gösteren döner sermayeli kamu kurum ve kuruluşları ile tarım meslek okulları için yerel su kaynaklarına ödenecek ücret tarifesi 3,70 TL/metreküp.”