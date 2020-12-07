Su deposuna bulaşık deterjanı döktüler

Lapta Belediyesine bağlı, Çamlıbel köyünde bulunan su deposuna bulaşık deterjanı döküldüğü tespit edildi.

Lapta Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Çamlıbel halkına duyuru yaptı.

Olay polisin bilgisine getirilirken, köye giden tüm hatlar kapatıldı.

Lapta Belediyesi’nin duyurusu şu şekilde;

“Köy su deposuna kendini bilmez şahıs ya da şahısların bulaşık deterjanı döktükleri tespit edilmiş, konu polise intikal ettirilmiştir. Tespitten hemen sonra depodan köye gelen hatlar kapatılmıştır. Herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına şebekedeki suyu kullanmamanız önemle duyurulur. Konu hakkında bilgilendirme ileriki saatlerde yapılacaktır.”