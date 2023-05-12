Sterlin’i 2.50 TL farka satan var!

Türkiye’de gerçekleşecek 14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça, döviz piyasasındaki hareketlilik de artıyor…

Türkiye’de olduğu gibi, Kıbrıs’ın kuzeyinde de banka ve döviz büroları arasında döviz alım – satım makası gittikçe açılıyor.

Bazı KKTC bankaları 24.29 TL’den aldığı İngiliz Sterlini’ni 26.52 TL’ye satarken, bazı döviz büroları 25.15 TL’den alıp, 26.50 TL’ye satıyor…

Öte yandan Türkiye bankalarındaki alım – satım farkı ise 2.50 TL’yi aşıyor.

Döviz bürolarındaki döviz alış – satış makas farkı ortalaması, 1 TL arasında seyrederken; KKTC bankalarının bazıları 1 TL, bazıları ise 2 TL’lik farklarla işlem yapıyor.

Türkiye bankalarında ise döviz alım satım makas farkı 1.60 TL ila 2.50 TL arasında değişiyor…