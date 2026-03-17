Stephen Doughty, Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konularından Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty’nin bugün Kıbrıs’ın güneyine geleceği bildirildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre Doughty’nin bugün öğleden sonra Baf Havalimanı’na ineceği, ardından Ağrotur’daki İngiliz hava üssünü ziyaret edeceği ve daha sonra Lefkoşa’ya geçerek Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Meclis Başkanı Annita Demetriou ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ile görüşeceği aktarıldı.

Doughty’nin Pazartesi akşamı İngiliz parlamentosunda yaptığı açıklamada, 2 Mart’ta İran yapımı bir dronun Ağrotur üssünü vurmasının ardından ve Orta Doğu’daki çatışmaların sürdüğü bir dönemde Kombos ile “düzenli temas” halinde olduğunu söylediği belirtildi.

Bu ziyaretle birlikte, Mart ayı içerisinde adaya gelen ikinci İngiliz bakan olacak Doughty’den önce Savunma Bakanı John Healey, 5 Mart’ta Kıbrıs’ı ziyaret ederek mevkidaşı Vasilis Palmas ile görüşmüş ve Ağrotur üssünde incelemelerde bulunmuştu.

İngiltere’nin bölgeye askeri yığınak yaptığı da haberde yer aldı. Buna göre HMS Dragon adlı Type 45 destroyeri, üç adet AW159 Wildcat helikopteri ve bir Merlin Mk2 helikopteri bölgeye konuşlandırılırken, Healey daha önce yaptığı açıklamada İngiltere’den “üst düzey uzmanların” üslerin hava savunmasını koordine etmek üzere Kıbrıs’a ulaştığını ifade etmişti.

Kıbrıs sorununda İngiltere’nin garantör ülkelerden biri olduğuna dikkat çekilen haberde, Doughty’nin bu konuda da İngiltere’nin başlıca temas noktası olduğu belirtildi. Ancak şu ana kadar Kıbrıslı Türk yetkililerle bir görüşme planlanmadığı, Doughty’nin Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile en son Aralık ayında görüştüğü ifade edildi.