Stelios ödülleri sahiplerini buldu

Küresel Easy Group yaratıcısı ve sahibi Sir Stelios Haji-Ioannou bu yıl 13. kez düzenlenen "Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri 2023’’ te öne çıkan isimleri aşağıda açıklanan10 iki toplumlu ekibe (10 Kıbrıslı Rum ve 10 Kıbrıslı Türk iş insanı) her ekip üyesine 10.000 € nakit ödül verdi.

Çevrimiçi olarak, Zoom platformunda gerçekleştirilen ödül töreninde, Sir Stelios Haji-Ioannou, kazanan on takımın duyurusunu yapıp onları tebrik etti. Ödül kazanan tüm iş insanları, kanaat önderleri ve medya temsilcileri online törene davet edildi.

46 Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk’ten oluşan takımlar (toplam 92 katılımcı) "Stelios İki Toplumlu Ticari İşbirliği Ödülleri 2023"e katılmak için ortak başvuruda bulundu. Bu yıl, Sir Stelios Haji-Ioannou en başarılı işbirliği yapan 10 takıma, 200.000 Euro nakit para ödülü verdi. 2009 yılından bu yana Stelios Vakfı tarafından verilen ödüllerin toplam değerinin bu yıl verilen 200 bin euro da dahil şu anda 4.190.000 Euro'ya ulaştığı bilgisi verildi. .

"Stelios İki Toplumlu Ticari İşbirliği Ödülleri’’ ‘nin en önemli hedefinin Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler arasındaki iş faaliyetlerini teşvik etmeye katkıda bulunmak ve adada kalıcı barışı pekiştirmek olduğu açıklandı.

Kazananları ve katılımcıları tebrik eden Sir Stelios Haji-Ioannou şunları söyledi: ’’Çok mutluyum çünkü adadaki olumsuz iklime rağmen 92 başvuru aldık, bu mevcut durum göz önüne alındığında, burakam çok tatmin edici bir sayı.

Ödül alan 20 kişi, yeni çağın iletişim araçlarından Teams ve Zoom aracılığıyla daha kolay bir şekilde işbirliği yaparak, seyahat ihtiyacını en aza indirerek, Kıbrıs'ta iki toplumlu işbirliğinin mümkün olabileceğini bir kez daha kanıtladılar. Tüm engelleri aşan, ortak vatanımızda barışın tesisi için işbirliklerine katkıda bulunan 20 kazananı yürekten tebrik ediyoruz” dedi.

Kazanan takımlar: