Stelios Hayırseverlik Vakfı, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 20 bin Euro bağışladı

Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren Stelios Hayırseverlik Vakfı, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 20 bin Euro bağışta bulundu.

KŞK, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Stelios Hayırseverlik Vakfı’na teşekkür etti.

Bu finansal destek ile temel bilişim ve elektronik ekipmanların temin edilmesinin mümkün olduğunun kaydedildiği açıklamada, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan şu ana kadar toplam bin 85 kişinin kimliklendirildiği, usulüne uygun bir cenaze töreni düzenlenerek ailelerine teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, iki toplumlu yürütülen bu projenin sürdürülmesi için bağışçı desteklerine ihtiyaç duyulduğu da belirtildi.