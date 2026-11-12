DAÜ akademisyenleri Salamis Otel çalışanlarına meme kanseri farkındalık semineri düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlileri Dr. Dilek Karaoğlan Gülevi ve Meltem Altınışık Öztemur tarafından, Salamis Otel çalışanlarına yönelik meme kanseri farkındalık semineri gerçekleştirildi. Salamis Otel’de yer alan etkinlikte, çalışanların meme sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve erken tanıya yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Seminerde, meme kanserinin görülme sıklığı, risk faktörleri, tarama programları ve erken tanının önemi ele alındı. Katılımcılara, ulusal ve uluslararası rehberlerde önerilen tarama uygulamaları, mamografi sıklığı, klinik meme muayenesi ve bireysel risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi verildi. Meme kanserinin erken evrede tespit edilmesinin tedavi başarısına katkısına ilişkin bilimsel bilgiler paylaşılarak düzenli sağlık kontrollerinin önemi vurgulandı.

Uygulamalı Bilgilendirme Yapıldı

Programın uygulamalı bölümünde, kendi kendine meme muayenesi yöntemleri ayrıntılı olarak aktarıldı. Muayene teknikleri, muayenenin zamanlaması ve memede meydana gelebilecek değişikliklerin fark edilmesi üzerinde duruldu. Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı bölümde, bireysel farkındalığın artırılmasına yönelik bilgiler paylaşıldı.

Kahkaha Yogası Etkinliği Gerçekleştirildi

Eğitim oturumunun ardından, çalışanların psikososyal iyilik hâlini desteklemek amacıyla kahkaha yogası etkinliği de gerçekleştirildi. Etkinlikte, kahkaha yogasının stres yönetimi, gevşeme, grup uyumu ve motivasyon üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi verildi. Sağlık eğitiminde fiziksel sağlığın yanı sıra ruhsal iyilik hâlinin de gözetilmesinin önemine dikkat çekildi.

Meme sağlığı konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasını ve erken tanıya yönelik bilinç oluşturulmasını amaçlayan program, bilgilendirme ve uygulama bölümlerinin ardından sona erdi.