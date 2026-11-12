Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğba Kartal, “Menopozda Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık” konusunda açıklamalarda bulundu. Kartal, kadınların yaşamlarının yaklaşık üçte birini menopoz sonrası dönemde geçirmekte olduğunu ifade ederek bu dinamik sürecin; menopozun yalnızca doğal bir biyolojik evre olarak değerlendirilmesinin yetersiz olduğunu, fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutlarıyla ele alınması gereken kritik bir halk sağlığı konusu haline geldiğini söyledi.

“Bilimsel veriler; menopoz döneminde ortaya çıkan hormonal değişimlerin, özellikle de östrojen hormonundaki düşüşün, sadece üreme sağlığını değil; kardiyovasküler sistemi, kemik yoğunluğunu, metabolik yapıyı, uyku düzenini ve ruh sağlığını da doğrudan etkilediğini kanıtlamaktadır” diyen Kartal, bu süreçte kadınların; sıcak basması, uyku bozuklukları, kronik yorgunluk, anksiyete ve kas-iskelet sistemi ağrıları gibi semptomlarla mücadele etmekte olduklarını dile getirdi. Kartal, “Söz konusu klinik belirtiler bazı kadınlarda hafif seyredebilirken; bazılarında günlük yaşamı, aile içi ilişkileri, sosyal adaptasyonu ve profesyonel iş performansını ciddi ölçüde sınırlayabilmektedir” dedi.

Kartal açıklamasının devamında şunları kaydetti;

"Birçok kadın menopoz sürecinde yaşadığı semptomları sürecin "doğal bir sonucu" kabul ederek profesyonel destek almayı ertelemekte ya da yaşadıklarını ifade etmekten çekinmektedir. Bu durum yaşam kalitesini düşürmekle kalmayıp, uzun vadede gelişebilecek kronik hastalıkların erken tanı ve tedavi süreçlerini de geciktirmektedir. Bu noktada, kadınların sağlık okuryazarlığının güçlendirilmesi stratejik bir önem taşımaktadır."

Kadınların bedenlerinde meydana gelen fizyolojik değişimleri doğru tanımlayabilmesi, hangi belirtilerin normal süreç kapsamında olduğunu ayırt edebilmesi ve hangi durumlarda profesyonel sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiği konusunda bilinçlenmesi gerekmekte olduğuna vurgu yapan Kartal, düzenli sağlık kontrollerinin sürdürülmesi; sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması, fiziksel aktivitenin artırılması, sigara ve alkol gibi riskli alışkanlıkların azaltılması gibi koruyucu sağlık davranışları, menopoz sonrası dönemin niteliğini belirleyen temel unsurlar olduğunu ifade etti. Kartal, yapılan çalışmalar ile bu dönemde uygulanan planlı eğitim programlarının kadınların semptomlarla baş etme becerilerini geliştirdiğini, sağlık arama davranışlarını olumlu yönde etkilediğini ve yaşam kalitesini anlamlı derecede artırdığını söyledi.

Kartal son olarak, “Kadınların yaşamlarının bu evresini daha sağlıklı, üretken ve psikososyal açıdan güçlü geçirebilmeleri adına; kitlesel farkındalık çalışmalarının artırılması, kanıta dayalı eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve menopoz sağlığının toplum sağlığı içinde daha görünür hale getirilmesi elzemdir” diyerek sözlerini tamamladı.