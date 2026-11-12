“Sektörde yaşanan sorunlar artık üretimin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, hayvancılık sektöründe yaşanan sorunların artık üretimin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirterek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi ve Toprak Ürünleri Kurumu’na yönelik eleştirilerde bulundu.

Onalt yaptığı yazılı açıklamada, mart ayındaki eylemler sırasında hayvancılara verilen sözlerin kasım ayının ortasına gelinmesine rağmen yerine getirilmediğini ifade ederek, üreticilerin ekonomik açıdan daha zor koşullarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Onalt, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’nın, hayvancılara 10 bin ton arpa sözü verdiğini ancak aradan geçen aylara rağmen üreticinin beklediği desteği alamadığını söyledi.

Güzelyurt ambarlarında bekletilen arpaların küflendiğini ifade eden Onalt, yem sıkıntısı yaşayan üreticiye bu arpaların neden zamanında ulaştırılmadığının açıklanmasını istedi.

Onalt, küflenen arpaların sigorta kapsamında değerlendirilmesi konusuna da dikkat çekerek, söz konusu ürünlerin neden sigortalandığının ve sigortadan elde edilecek bedelin akıbetinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

Hayvancılık Dairesi’nin denetim görevini yeterince yerine getirmediğini dile getiren Onalt, hem arpaların hem de hayvan yemlerinde kullanılan ham maddelerin gerekli kontrollerden geçirilmediğini sözlerine ekledi.

“Et ve süt verimi düştü, üretici büyük kayıplara uğradı”

Denetim eksikliğinin bedelini doğrudan üreticilerin ödediğini ifade eden Onalt, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından satılan küflü arpaların hayvanların telef olmasına neden olduğunu söyledi.

Yaşanan sorunların yalnızca hayvan kayıplarıyla sınırlı kalmadığını kaydeden Onalt, yem kalitesi ve denetimsizlik nedeniyle hayvanların et ve süt veriminde de ciddi gerileme yaşandığını aktardı. Üreticilerin ekonomik açıdan ağır zarar gördüğünü ifade eden Onalt, “Bunun hesabını kim verecek?” diye sordu.

“Ekim ayında düzenleme yapılacaktı, hiçbir gelişme yok”

Doğrudan gelir desteği konusunda ekim ayında düzenleme yapılacağının söylendiğini ancak herhangi bir somut adım atılmadığının altını çizen Onalt, süt fiyatlarında da üreticiyi rahatlatacak bir iyileştirme gerçekleştirilmediğini belirtti.

Yem ve diğer üretim girdilerindeki maliyet artışlarının hayvancının üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Onalt, verilen sözlerin yerine getirilmemesinin sektörde ciddi bir güvensizlik yarattığını kaydetti.

Seçim sürecinde farklı sektörlerin sorunlarına yönelik adımlar atıldığını ancak hayvancılığın geri planda bırakıldığını aktaran Onalt, hükümetin önceliğinin üreticinin sorunlarını çözmek olması gerektiğini belirtti.

Hayvancılık sektöründe denetimlerin artırılması, yem kalitesinin güvence altına alınması, doğrudan gelir desteğinin düzenlenmesi ve süt fiyatlarının üretim maliyetleri dikkate alınarak, yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Onalt, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na sorumluluk alma çağrısında bulundu. Birlik Başkanı Onalt, “Artık açıklama değil, icraat bekliyoruz.” dedi.