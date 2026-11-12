“Güçlü bir gelecek için önce sağlam altyapı çalışmalarını tamamladık”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Şehit Yalçın İlkokulu ve Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Harmancı’ya TDP ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Harmancı, temaslarında sağlam altyapı ve güçlü gelecek hedeflerine dikkat çekti.

Ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmalarda, 2014-2018 döneminde belediyenin finansal sürdürülebilirliğini sağladıklarını ve Lefkoşa’yı yeniden ayağa kaldırdıklarını belirten Harmancı, 2018-2022 döneminde ise öngörülebilir risklere karşı hazırlıklı, öngörülemeyen risklere karşı dayanıklı bir ekonomik yapıyı güçlendirdiklerini ifade etti.

2022-2026 döneminde büyüyen gelir hacmi, mali disiplin ve akılcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim anlayışıyla büyük yatırımları hayata geçirmeye başladıklarını kaydeden Harmancı, bu süreçte sosyal demokrat ilkeleri, toplumsal yararı, ekonomik aklı ve bilimi temel rehber olarak benimsediklerini vurguladı.

Altyapı yatırımlarına ilişkin bilgi veren Harmancı, 12 yılda 96 kilometrelik kanalizasyon hattı inşa ettiklerini ve 12 bin 454 haneyi kanalizasyon sistemine bağladıklarını söyledi.

2014 yılında kanalizasyona erişimi olan hane oranının yüzde 28 olduğunu hatırlatan Harmancı, bu oranı 2026 yılında yaklaşık üç katına çıkararak yüzde 82'ye yükselttiklerini belirtti.

Harmancı, kanalizasyon yatırımlarının yanı sıra 36,8 kilometre içme suyu hattı ve 12 kilometre yağmur suyu drenaj hattı da yaptıklarını kaydetti.

Sönmezliler Ocağı’na ziyaret

Sönmezliler Ocağı ziyaretinde ise Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçmişten bugüne yaşadığı dönüşüm ile Ocağın üyelerinin mücadele süreçleri arasındaki benzerliğe değinen Harmancı, LTB’nin 1958 yılında büyük mücadeleler sonucunda kurulduğunu anımsattı.

Sönmezliler Ocağı üyelerinin ülkenin daha iyi yarınlara ulaşması için verdiği mücadeleye işaret eden Harmancı, şöyle konuştu:

“Siz, babalarımızla hep beraber bu ülkeyi daha iyi yarınlara götürmek için mücadele ettiniz. Bizler de Lefkoşa’yı daha iyi yarınlara götürmek için zorlu dönemlerden geçtik. İnandık, Lefkoşalıların güveni sayesinde hep beraber başardık. LTB’de maalesef öyle dönemler oldu ki 100 liranın 80 lirası borca gidiyordu. Bugün, mali disiplin sayesinde 100 liranın sadece 7’si borçtur.”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kıbrıslı Türklerin kendi kendilerini yönetme mücadelesinin ilk adımlarından biri olduğunu belirten Harmancı, belediyenin bugün ülkede iyi yönetim anlayışının örneklerinden birini oluşturduğunu ifade etti.