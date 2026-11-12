Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugün öğleden sonra İskele merkez ve çevre okullarda grev yaptı.

KTOEÖS Başkan ve üyeleri de İskele Ecevit Meydanı’nda pankart açarak eylem yaptı.

Pankartlarda, “Göç Yasası’na Dur De… Ayrıcalık Değil, Hakkımızı İstiyoruz”, “Yasal Haklarımızı İstiyoruz”, “Özeldeki Çalışmalarımı Gör, Hakkımı Ver", “Süreyi, Değil, Niteliği Artır” ifadeleri dikkat çekti.

Basın açıklamasında ise, KTOEÖS’ün tam gün eğitime karşı olmadığı vurgulanarak, altyapısı hazır olmadan ve kadro eksiğiyle uygulanmaya çalışılan tam gün eğitimin eziyete dönüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, “göç yasası” olarak nitelendirilen yasa ile öğretmenlerin yaşadıkları hak kayıplarına dikkat çekildi.

Karaoğulları: “Plansız tam gün eğitim eziyete dönüştü”

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, yaptığı basın açıklamasında, eylül ayından itibaren genel seçimler öncesi siyasilere mesajlarını iletmek için grev ve eylemler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Karaoğulları, Ağustos 2023’ten beri plansız ve programsız , tek taraflı bir anlayışla hayata geçirildiğini iddia ettiği tam gün eğitimin öğrenci, öğretmen, veli ve okul idarelerine sıkıntı yarattığını söyledi.

Karaoğulları, siyasi partilerden; seçim öncesi tam gün eğitim ile ilgili manifestolarını beklediklerini yineledi.

Karaoğulları, 2008 ve 2011 sonrası ataması yapılan; tek sosyal güvenlik, göç yasası mağduru üyelerinin yaşadıkları mağduriyetlere ilişkin siyasi partilerden açılım beklediklerini vurguladı.

Karaoğulları, KTOEÖS olarak tam gün eğitime karşı olmadıklarını, tam gün eğitimin; paydaşların katılımıyla teorik anlamda planlaması hazırlanıp, müfredat içerikleri düzenlenip, devlet politikasına dönüştürülüp, kısa orta ve uzun vadeli uygulamalarla hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tam gün eğitimin geleceğe dair önemli reform niteliğinde bir uygulama olduğunu söyleyen Karaoğulları, “Son 3 yıldır hayata geçirilmeye çalışıldığı gibi plansız, programsız uygulanmaya çalışılması, ya da okul altyapılarının hala sağlıksız devam ediyor olması, öğretmen, okul idarecisi, atölye şefi, bölüm şefi gibi kadroların eksikliği nedeniyle tam gün eğitim, eğitim olmaktan ziyade öğretmen, öğrenci ve veliler için eziyete dönüşmüş bir uygulamadır” dedi.