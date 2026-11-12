İncirli: Genel Sağlık Sigortasını hayata geçireceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Küçük Kaymaklı Örgüt binası düzenlenen etkinlikle açıldı. Açılışa, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar partililer ve yurttaşlar katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte, Örgütlü mücadelenin ön plana çıktı. Burada konuşma yapan Sıla Usar İncirli, yeni dönemde herkes için erişilebilir, nitelikli ve güvenli sağlık hizmetleri sunacakları mesajını vererek “Sağlıkta 5 yıllık Ulusal Tarama Programı başlatacağız” dedi.

İncirli: Halk değişim için gün sayıyor

Açılışta konuşma yapan Sıla Usar İncirli, halktaki değişim beklentisinin giderek güçlendiğini söyledi. Son beş yılda yaşananlara dikkat çeken İncirli, “Karanlık bir dönemden geçti memleket. Usulsüzlük, yolsuzluk, hepsini gördük. Ama halk değişim için gün sayıyorlar artık” dedi. Halkın yaşananları unutmayacağını ve sandık günü hesabını soracağını söyleyen İncirli, Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’ni kuracaklarını ve yapılanların kimsenin yanına kalmayacağını vurguladı.

“Halkımızın yükünü hafifletecek, güçlü kamusal hizmetler sunacağız”

Sağlık, eğitim ve hayat pahalılığı alanlarında yaşanan sorunları gidermeye kararlı olduklarını vurgulayan İncirli, “Hastanelerde hastaların güvenliği kalmadı. İnsanlarımızın hayat pahalılığı karşısında geçim sıkıntısı yaşıyor. Biz bunların hepsini tamir edeceğiz.” dedi. Yeni dönemde güçlü kamusal hizmetlerle yurttaşların üzerindeki ekonomik yükü hafifleteceklerini belirten İncirli, herkes için erişilebilir, nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunacaklarını vurguladı. CTP’nin sağlık politikalarını paylaşan İncirli, “Genel Sağlık Sigortası kademeli olarak hayata geçirilecek. Hastanın sağlık hizmetllerine erişimi kolaylaşacak, sağlık harcamalarının aileler üzerindeki yükü azaltılacak” dedi. Ayrıca İncirli, sağlık sisteminin yalnızca hastaları tedavi etmeyeceğini hastalanmadan korumayı esas alacağının altını çizerek “Kanser, diyabet, kalp ve böbrek hastalarına yönelik 5 yıllık Ulusal Tarama Programı başlatılacak. Gezici tarama araçlarıyla hizmet kırsal bölgelere ulaştırılacak” şeklinde konuştu.

“CTP güçlü kadrolarıyla yeni döneme hazır”

İncirli, CTP’nin eşitlik, adalet, emek, demokrasi ve barış mücadelesinden güç aldığını da söyleyerek, “İnsanlarımıza eşit davranacağız. Doğdukları yere, inançlarına, kökenlerine göre insanları ayırmadan herkese adil, herkese eşit davranacağız” dedi. Özellikle gençlere kendi geleceklerini kurabilecekleri olanaklar sunacaklarını da belirten İncirli, CTP’nin güçlü kadrolarıyla yeni döneme hazır olduğunu söyledi.

Barçın: 6 Aralık'ta bu çürümüş düzen yıkılacak ve halkın iktidarı hep birlikte kurulacak

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın da konuşmasına “Küçük Kaymaklı'dan, Lefkoşa'nın ve tüm ülke geleceğine uzanan güçlü bir yürüyüşün meşalesini yakıyoruz. Aralık ayında hem yerelde hem genelde iki büyük sınavı, iki seçimi bir arada yaşayacağız. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin merkezi hükümette iktidara yürüdüğüne artık tüm toplum inanmış durumdadır. Bizler de tüm inancımız ve kararlı kadrolarımızla bu yürüyüşte hazırız” sözleriyle başladı. Barçın, CTP’nin halkın iktidarını kuracağını ifade ederek “6 Aralık'ta bu çürümüş düzen yıkılacak ve halkın iktidarı hep birlikte kurulacak. Bizler bu gidişata dur demek ve halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkmak adına güçlü bir birliktelik kurduk” dedi.

Harmancı: Ortak değerlerde buluştuğumuzda başaramayacağımız hiçbir şey yok

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise dayanışma ve ortak mücadelenin önemine dikkat çekerek, “Bizler dayanışmayı bilen, örgütlü mücadeleye inanan, toplum menfaatlerini partilerimizin ve bireylerin menfaatlerinin üzerine koyan ve o uğurda bedeller ödemeyi göze alan iki siyasi gelenekten geliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana birlikte mücadele ettiklerini ve halkın da desteğini aldıklarını belirten Harmancı, “Bugün bir kez daha gördüm ki ortak değerlerde buluştuğumuzda, omuz omuza verdiğimizde, birbirimizin emeğine ve mücadelesine sahip çıktığımızda başaramayacağımız hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.