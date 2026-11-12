Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Türk Devleti Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Mirvokhid Azimov ile yaptığı görüşmenin Türk Devletleri Teşkilatı resmi sitesinde yayınlanması dikkat çekti.

TDT’nin sitesinde yayınlanan haberde görüşmenin içeriğine dair bilgiler verildi.

Erhürman, COP31 Zirvesi için Antalya’da bulunduğu sırada yeni TDT’nin Genel Sekreteri Mirvokhid Azimov ile bir araya gelmişti.