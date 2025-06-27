Startups4Peace 2025'e başvurular başladı

Eunite Programı'nın 2025 Startups4Peace (Su4P) iki toplumlu hızlandırıcı programını dün başlattığı bildirildi.

Eunite Programı’ndan yapılan açıklamaya göre, yeni ve inovatif iş fikirleri olan yenilikçi girişimcileri bir araya gelerek ortak çalışmaya ve Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında daha yakın ilişkiler geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlayan programa başvurular 12 Ağustos’a kadar devam edecek.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programının bir parçası olarak GIZ International Services tarafından yürütülen Eunite Programı'nın dün düzenlenen bir etkinlikle Startups4Peace’in (Su4P) 10. yıl dönümünde “Su4P 2025 İki Toplumlu Hızlandırıcı Programı”nı başlattığı kaydedildi.

Program kapsamında, eğitim kampları (bootcamps) düzenlenecek ve katılımcılar, bir dizi eğitim ile iş fikirlerini geliştirme, test etme ve pazarlama konusunda destek alarak, özel mentorluk ve iş fikri sunumu yarışmasına (pitching battle) katılım gösterebilecek.

Açıklamaya göre, bu yılki programı kazanan üç ekibin her biri bir tohum finansman (seed funding) ödülü (kazanan için 10.000 Euro ve diğer iki ekip için 5.000 Euro) alacak ve Kasım ayında Finlandiya'nın Helsinki kentinde düzenlenecek dünyanın en büyük start-up etkinliği olan SLUSH'a katılım hakkı kazanacak.

Kriterler, kılavuzlar, başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi ve online başvuru formuna https://www.startups4peace.eu/ web sitesinden ulaşılabilir.

Açıklamada, Su4P, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programının bir parçası olarak GIZ International Services tarafından yürütülen Eunite Programı kapsamında Avrupa Birliği ve Finlandiya Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa finanse edilen bir yarışma ve mini hızlandırıcı programı olduğu belirtildi.

Programın, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, CYENS ve CyprusInno, Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütüldüğü bildirildi.