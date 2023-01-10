St. Barnabas Kilisesi'nde ikon hırsızlığı 

Polis, St. Barnabas Kilisesi'nden ikon çalındığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre çalınan ikon, 52 yaşındaki S.R. isimli şahsın Girne'deki evinde bulundu.

Polis, söz konusu şahsın evinde 2 ayrı ikonun daha bulunduğunu söyledi.

Polisten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

07.01.2023 tarihinde, Yeniboğaziçi'nde bulunan St Barnabas Kilisesi İkon ve Arkeoloji Müzesinde sergilenmekte olan bir adet ikon çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.R. (E-52) Girne'de tespit edilerek tutuklanmıştır. Bahse konu şahsın ikametgahında polis tarafından yapılan aramada St Barnabas İkon Müzesinden çalınan ikonun yanı sıra, iki adet daha ikon tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.