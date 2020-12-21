Bakanlar Kurulu, yaklaşık 4 saatlik toplantısının ardından, salgınla ilgili yeni bir karar almadı.

Başbakan Ersan Saner, “kapanma” yönündeki kararın “Bulaşıcı Hastalıklat Üst Kurulu”nun yetkisinde olduğunu belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan azınlık hükümetinin başbakanı Ersan Saner aldıkları kararları da açıkladı.

Bakanlar Kurulu, 2021 yılı bütçesini Meclis’e sevk ederken, Bakanlıklara bağlı dairelerin paylaşımını da tamamladı.



İşte kararların özeti:

Bütçe onaylanarak Meclis'e sevk edildi

Öğrenci ehliyetleri süresi 28 Şubat'a kadar ücretsiz olarak uzatıldı.

Vatandaşlar ile bankalar arasındaki kredi yapılandırmasında pul parası alınmayacak

Akaryakıtta artış olmayacak. Dövizden kaynaklanan 4 milyon 780 bin TL’lik fark fiyat istikrar fonundan karşılanacak.

Spor Dairesi, Arıklı’ya, Kalkınma Bankası, Ataoğlu’na

Bakanlıklara bağlı dairelerin paylaşımında Spor Dairesi’nin Başbakanlık’tan Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı’nın bakanlık yaptığı Ekonomi Bakanlığı’na, Kalkınma Bankası’nın ise Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun Bakan olduğu Turizm Bakanlığı’na verildiği öğrenildi.

Bakanlıklara bağlı dairelerin tam listesi Resmi Gazete’de yayınlanacak.