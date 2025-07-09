Türkiye'de Sözcü TV ekranı karartıldı, 10 gün boyunca yayın yapamayacak.

Sözcü'nün internet sitesinden yapılan ilk açıklamada, "Tarihimizde benzeri olmayan sansür uygulanmaya başlandı. Türkiye zorlu bir demokrasi sınavından geçerken, merkez medyanın en büyük bağımsız kuruluşu SÖZCÜ Medya Grubu da cezalar ile susturulmak isteniyor" ifadeleri kullanıldı.

RTÜK, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklanan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma sırasındaki yayınlar gerekçe gösterilerek Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası vermişti.