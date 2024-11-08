Güneydeki Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması sonrasında polis aracına bindirilirken YENİDÜZEN Yazarı Serhat İncirli'ye seslenen Simon Aykut “Söyleyin Ersin Tatar’a, beni unuttunuz” diye haykırdı.

Mahkeme çıkışında gazetecilere kısaca konuşan Aykut, “Söyleyin Ersin Tatar’a beni unuttunuz. Siz de medya olarak beni İsrailli olarak görüyorsunuz, öyle lanse ediyorsunuz. Ben KKTC yurttaşıyım. Israrla beni İsrailli beni gösteriyorsunuz. Bana izin verdiler ve ben geldim” dedi.