Sosyal yardım alan 10 bin vatandaşa, 45 milyon TL kaynak

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel, Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi ile sosyal yardım alan 10 bin 73 vatandaşa 45 milyon TL kaynak ayrıldığını belirtti.

Üstel, bu çerçevede yapılan yardımların; sağlık, eğitim, kırtasiye, özel eğitim, geçim zorluğu, yaşam malzemesi, ev tamiratı, ulaşım, cenaze nakli gibi alanları kapsadığını ifade etti.

Ekim-Kasım ayı için, cemile yardımı alan 5 kişiye aylık 2 bin TL, sosyal yardım alan 4.094 kişiye aylık 2 bin TL, engelli yardımı alan 5.307 kişiye aylık bin TL, sosyal transfer 649 kişiye aylık 2 bin TL ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören engelli 18 kişiye aylık bin TL olmak üzere 10.073 kişiye, 9 Kasım 2022 tarihinde 29,6 milyon TL’nin ödendiğini belirtti.