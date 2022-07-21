Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi 110 işyeri denetledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından, 20-30 Haziran tarihleri arasında 6 ilçede yapılan denetimlerde 110 işyeri denetlendi.

Bakanlık açıklamasına göre denetlenen işyerlerinde 338 çalışan sigortalı, 178 kayıtlı sigortalı saptandı; 98 sigortalının ise kayıtlı olduğu ancak prim borcu bulunduğu tespit edildi.

Denetimlerde kayıtlı olup primleri eksik olan 37 KKTC vatandaşı, 47 TC Vatandaşı ve 14 üçüncü ülke vatandaşı olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, 11 kişinin ise kayıtlı olmalarına rağmen sosyal sigorta prim yatırımlarının gerçek kazançlarından daha düşük olduğu ifade edildi.

Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından ortak yapılan tahkikatlarda ayrıca 22’si KKTC vatandaşı, 22’si TC vatandaşı, 18’i üçüncü ülke vatandaşı olmak üzere toplam 62 kayıt dışı çalışan tespit edildi.

Denetim neticesinde, toplam kayıtsız çalışan işgücünün yüzde 18 olduğu tespit edildi ve kayıtsız çalıştırılan sigortalılar ile prim borcu olan işyerlerine Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından hatırlatma bildirgesi gönderildi.

Taçoy: ‘‘Kayıtdışı yaşamla mücadele için denetimler ülke genelinde artacak’’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, denetimlerle ilgili açıklamasında, Bakanlık tarafından yapılan denetim sonuçlarının süreceğini ve kamuoyu ile şeffaf bir şekilde rutin olarak paylaşılacağını söyledi.