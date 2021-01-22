Sosyal medya paylaşımına soruşturma

Yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gazeteci Ayşemden Akın’a Türkiye Cumhuriyeti tarafından soruşturma başlatıldı.

WhatsApp üzerinden gönderilen soruşturma metninde ülkemizde geçen yıl gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde ve sonrasında Ayşemden Akın’ın yaptığı sosyal medya paylaşımları “Devletimize ve temsilcisine hakaret amaçlı ve halkı kışkırtmaya yönelik” olduğu gerekçe ifade edildi.

Ayşemden Akın’a ulaştırılan metinde soruşturmanın 5237 sayılı Türkiye Ceza Kanunu’na dayanılarak yapıldığı da belirtildi.