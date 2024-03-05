Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ercan Havaalanı’nda uçuş güvenliğini de görmezden gelen yanlışları bir kez daha gündeme taşıdığı, Ulaştırma Bakanı’na sert çıktı: “Bu memleketi bölüp parçalamaktan, insanları birbirine düşürmekten, bu memlekette çatışma yaratmaktan siyaseten nemalanmayı umacak kadar alçalmışsın.”

Erhan Arıklı’nın dün Meclis salonunu bağıra-çağıra terk ederek terbiyesizlik yaptığını vurgulayan Erhürman, “Kürsüye çıkma cesareti gösteremeyip de sosyal medya kanallarıyla yaptığı şey, terbiyesizliğin ötesindedir, bölücülüktür” diye konuştu.

“Milletvekilliğiyle ilgili bilinç eksikliği…”

Meclis’in usulüyle ilgili konuşan Erhürman, Meclis’te yapılan konuşmalara yanıt verilecekse, kürsüden yanıt verilmesinin esas olduğunu vurguladı. Kürsüden konuşana başka mecralar üzerinden yanıt vermenin, “milletvekilliğiyle ilgili bilinç eksikliği” olduğunun altını çizen Erhürman, dün Mecliste yaptığı konuşmayı hatırlattı ve Ercan’da yaşanan can, uçuş ve hukuk güvenliğiyle ilgili sıkıntıları yineledi.

Bugünkü Halkın Sesi Gazetesi’nin haberinden örnek veren Erhürman, Hava Trafik Kontrolleri Sendikası’nın, “Beş ay içerisinde havaalanının teknik yetersizliğinden kaynaklı iki defa tehlike atlatılmasına rağmen, bundan ders çıkarılmıyor” haberine dikkat çekti. Söz konusu haberin, dün Meclis’te yaptığı konuşmanın güncelliğini ortaya koyduğunu belirten Erhürman, “Bir tane havaalanımız var. Orada görevli insanlar, iki defa tehlike atlatıldığını söylüyorlar. Tekrardan bir tehlikeyle karşı karşıya kalabileceğimizi söylüyorlar” ifadelerini kullandı ve konunun aciliyetinin devam ettiğini vurguladı.

“Kürsüye çıkıp yanıt vermeyi tercih etmedi…”

Konuşmasında, tüzükle ve sözleşmeyle ilgili maddelerden bahsettiğine vurgu yapan Erhürman, orada yaşanan sıkıntılardan da bahsettiğini dile getirdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığındaki kişinin, kürsüye çıkıp konuyla ilgili yanlış olup olmadığını söylemesinin beklendiğini ifade eden Erhürman, “Ben bunları söylediğim zaman, bana, ‘Sen şov yapmak için oradasın, şovmensin’ dedi ve bağıra çağıra salonu terk etti” dedi. Yaşananların üzerine, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının terbiyesizlik yaptığını söylemek için terbiyesiz dediğine dikkat çeken Erhürman, “Salondan çıktı. Çıkmasının ardından da hükümet sıralarına, bu terbiyesizleri burada tutan sizsiniz dedim. Beyefendi tekrardan girdi salona. Bu kürsüye çıkıp yanıt vermeyi tercih etmedi” diye konuştu. Meclisteki uzun konuşmasını, Erhan Arıklı’nın keserek partililerine dağıttığını söyleyen Erhürman, “Bunun üzerinden de benim, Türkiye kökenli insanlarımızı ima ettiğimi söyledi. Sonra da döndü YDP camiasına terbiyesizler diyen Tufan Erhürman diye sosyal medyasında yayın yaptı” dedi.

“İnsanları bölerek siyasi rant elde etme çabasından vazgeç”

Tufan Erhürman, “Dün yaptığı terbiyesizlikten beş kat daha büyük bir terbiyesizliktir bu yaptığı. Son derece tehlikelidir bu memleket için. Kaçındı defadır Meclis’te uyarılıyor. Bu memlekette insanlar arasında doğum yeri esası üzerinden ayrım yaparak, insanları bölerek, parçalayarak, kendine siyasi rant elde etme çabasından vazgeç” ifadelerini kullandı. Arıklı’nın söz konusu siyasi rant elde etme çabasının bu ülkeye zarar verdiğine de vurgu yapan Erhürman, “Bu ülkenin kültüründe böyle bir şey yok” dedi. “Kurultay maksadıyla mıdır, kendisine seçimde avantaj sağlamak maksadıyla mıdır bilmiyorum, benim kullandığım terminolojiyi kullanarak kendi etrafında toplaşma sağlamaya çalışıyor” diyen Erhürman, söz konusu meselenin, Tufan Erhürman’ın ya da CTP’nin sorunu olmadığına, Meclis’in sorunu olduğuna dikkat çekti.

“Ortada bölücü bir tavır var”

Tufan Erhürman, “Bu Meclis’te Türkiye kökenli olan kaç milletvekili var? Ben bu milletvekillerinden herhangi birine durup dururken böyle bir şey söyledim mi? Söyler miyim? YDP’nin vekiline, Arıklı’ya böyle bir şey söyledim mi bugüne kadar? Ne zaman ki cevap vermesi gerekirken Meclis’i bağıra-çağıra terk ederek tavır ortaya koydu, bu tavrın adının terbiyesizlik, edepsizlik olduğunu söyledim” dedi. “Bu kürsüye çıkma cesareti gösteremeyip de sosyal medya kanallarıyla yaptığı şey, terbiyesizliğin ötesindedir, bölücülüktür” diye konuşan Erhürman, Arıklı’nın bu memlekette bölücülük yaptığına vurgu yaptı. Erhürman, “Yaptığı, halkı parçalayarak siyaseten nemalanmaya çalışmaktır. Kendisini şiddetle men ederim bundan” ifadelerini kullandı. Kendisinin ve partisinin duruşunu herkesin çok iyi bildiğine vurgu yapan Erhürman, “Bu memlekette, bunun üzerinden siyasi prim elde edilmesi konusuna dair ciddi endişe yaşıyorum. Bu memlekette insanlarımızın barış içinde bir arada yaşamasını torpilleyen, bölücü bir tavır var ortada” dedi.

“Halk olarak bunu sindiremeyiz”

Tufan Erhürman, “Benim bu hayatta tek bir kız kardeşim var. Onun eşi de Türkiyelidir. Sen, terbiyesizce, benim kız kardeşimin eşine terbiyesiz dediğimi mi söyleyeceksin?” diye sordu. Bunu hiçbir şekilde içine sindirmeyeceğini söyleyen Erhürman, “Ben sindirecek değilim başka meseledir. Biz halk olarak bunu içimize sindiremeyiz. Bu memleketin 40 türlü sorunu var, 41’inci sorunu olarak bölücülüğe tahammül göstermek zorunda değiliz” dedi. Arıklı’nın, kendisine söylenen lafı, herkese mal etmesini eleştiren Erhürman, “Bu memleketi bölüp parçalamaktan, insanları birbirine düşürmekten, bu memlekette çatışma yaratmaktan siyaseten nemalanmayı umacak kadar alçalmışsın” ifadelerini kullandı. Tufan Erhürman, “Bu halkın temsilcileri olarak, nerede doğmuş olursa olsun, herkesi temsil ediyoruz” dedi.

“Bu makamların ağırlığını kaldıramayacaksan, o makamlarda oturmayacaksın”

Arıklı’nın cesaret gösterip kürsüden cevap vermediğini, sosyal medyadan oluşturduğu video ile manipülasyon yaptığını vurgulayan Erhürman, kendisinin de sosyal medyadan paylaşım yaptığını hatırlattı ve “Sosyal medya mecramdan, bu sözümün YDP’li insanlarımızla ne de Türkiye kökenli insanlarımızla ilgili olmadığını söyledim. Ben dün, şu an “ulan” diye bağırana terbiyesiz dedim. Bu makamların ağırlığını kaldıramayacaksan, o makamlara oturmayacaksın. Kaldıramadığın zaman, sadece buranın usullerini bozmuş olmuyorsun, memleketin atmosferini de bozuyorsun. Bile-isteye siyasi rant elde etmek için bu memleketi ve halkı bölüp parçalamayı göze alacak kadar hırsa sahip olursun. Bu hırs, bünyeye de zararlıdır ama halkın bünyesine daha fazla zararlıdır” diye konuştu. Erhürman, “Arıklı’ya tavsiyemdir, bu hallerinden vazgeçsin. Topluma zarar verdiğini fark etsin. Cesareti, özgüveni olan burada konuşur, herkes duyar. Siyasi rant elde etme amacıyla bu tip konuları kaşımaktan vazgeç. Toplumun geleceğine dair zerre sorumluluk bilinci taşı” dedi.