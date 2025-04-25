Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), “Sorunları ve sorumluluğu taca atmada, dışardan birini hedef göstermede maalesef üstümüze yoktur.” diyerek, yönetmeye karar verildiği zaman ülkenin geleceğine dair bir umut belireceğini kaydetti.

KTEZO Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, “türban, külliye, Kıb-Tek, güncel olan Binboğa ve Koop Süt sorununun yönetme sorunundan başka bir şey olmadığı” ifade edilerek, “70-75 yıllık Binboğa ve Koop Süt çıkmaza girerken, gündeme dahi giremiyorsa varın gerisini siz düşünün.” denildi.

Eğitimden, sağlığa, ulaşıma kadar yapılabilecek, iyileştirilebilecek temel sorunlar konusunda irade ortaya konmadığı öne sürülen açıklamada, devlet bütçesinde büyüyen açıkların ise “tam bir çıkmaz” olduğu belirtildi.

Türkiye ile kardeşlik hukuku içerisinde yürütülmesi gereken ilişkilerin çoktan yitirildiği savunulan açıklamada, “Ayakları yere basan bir yapı yaratmak yerine, ikide bir TC’nin kapısını çalan, ‘sıkıştık isteriz’ diyen de biziz. Parti içlerine, seçimlere müdahale için davetiye çıkaranlar da biziz. Sonrası al gülüm, ver gülüm. Tek taraflı tartı olmaz.” ifadeleri kullanıldı.

“Ülke bizim, memleket bizim demek kolay. Gereğini ne kadar yerine getirdik? Sorumluluk üstlenme ve sahiplenmede hangi noktadayız?” soruları sorulan açıklamada, “Herkes de biliyor ki sorunları ve sorumluluğu taca atmada, dışardan birini hedef göstermede maalesef üstümüze yoktur. Özeleştiriyi hiç beceremedik.” denildi.

Tüm yaklaşımlar, planlar ve programların büyük ölçüde, “cek, caklı” olduğu, net ve somut ifadeler bulunmadığı kaydedilen açıklamada, sadece konuşulduğu için eğitimden sağlığa, barınmaya kadar sorun ve sıkıntıların büyüdüğü ifade edildi.

Suni bir gündem olarak nitelendirilen “türban” konusunun, toplumu bölmeye yönelik olduğu ileri sürülen açıklamada, şunlar belirtildi:

“Neredeyse kaç haftadır başka bir konu yokmuş gibi tüm sorunlar gündemden düşürüldü. Bir anda ortaya çıkan türban tüzüğüne mi ağlayalım, eğitim alamayan öğrencilere mi ağlayalım yoksa yalnızlaştırılan ve kurumları gün geçtikçe tasfiye edilen Kıbrıs Türk halkına mı ağlayalım?”

Yol ve çözümün belli olduğu kaydedilen açıklamada, “Yönetmeye karar verdiğimiz zaman ülkenin geleceğine dair bir umut belirebilecektir. Dayatmalara karşı mücadele sadece bir yanı görüp diğer yanları göz ardı ederek, yürütülemez.” Denildi.