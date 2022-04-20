Sorakın: “Siyasetin yerle bir edildiği süreçten geçiyoruz”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hükümette yaşanan ‘şartlı istifa’ krizini değerlendirdi,

“Siyasetin de itibarın da ekonominin de sosyal yaşamın da yerle bir edildiği bir süreçten geçiyoruz” dedi.

Sorakın, “Ancak umutları tüketmemek lazım. Elbette çare vardır” diyerek, “Çare irade ve demokrasidedir. Kıbrıslı Türkler de bunu başarabilecek yeteneğe ve güce sahiptirler” şeklinde konuştu.

Sorakın’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Demokrasi bir yaşam biçimidir. Demokrasiyi, demokratik kuralları içselleştiremeyen kurumlardan toplum sorunlarına çare üretmelerini, sosyal adaleti ve eşitliği tesis etmelerini beklemek abesle iştigaldir. Demokrasilerde karar almanın en temel unsuru katılımdır. Siyasal partilerde de, hükümetlerde de durum böyledir. Ülkeyi yönetme iddiasındaki bir siyasal yapılanmada demokratik kurallar uygulanmayıp müdahalelere, dayatmalara fırsat yaratılıyorsa o siyasal yapılanmanın ülke ve ülke insanına dair hiç bir olumlu icraatı olamaz, topluma değer katması beklenemez. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile başlayan, kurultaylarla devam eden, kabine oluşumları ve değişiklikleriyle gelişen, hükümetlerin antidemokratik uygulamaları ve yaz-boza dönen kararları ile siyasetin de itibarın da ekonominin de sosyal yaşamın da yerle bir edildiği bir süreçten geçiyoruz. Ancak umutları tüketmemek lazım. Elbette çare vardır. Çare irade ve demokrasidedir. Kıbrıslı Türkler de bunu başarabilecek yeteneğe ve güce sahiptirler.