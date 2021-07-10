Sorakın: “Hükümet, azınlığın azınlığı durumuna düştü”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Ersan Saner Başkanlığı’nda kurulan azınlık hükümetinin artık “azınlığın azınlığı” hükümeti durumuna düştüğünü ifade etti.

Sorakın açıklamasında şunları vurguladı: “Çalışma Bakanının istifasının üzerinden 15 gün geçmiş olmasına ve Anayasa’nın en geç 10 gün içinde atanır amir hükmüne rağmen yeni bir bakan atayamayarak Anayasa’yı kaçıncı kez ihlal ettiğinizin hesabını dahi yapamıyorsunuz.”

Hükümeti “gerçeklerle yüzleşmeye” çağıran Sorakın “Cesaretiniz varsa en erken zamanda sandıkları kuralım, halk iradesine başvuralım” dedi.

“Sn Saner, başkanlığınızda kurulan azınlık hükümeti “azınlığın azınlığı” durumuna düştü. Çalışma Bakanının istifasının üzerinden 15 gün geçmiş olmasına ve Anayasa’nın en geç 10 gün içinde atanır amir hükmüne rağmen yeni bir bakan atayamayarak Anayasa’yı kaçıncı kez ihlal ettiğinizin hesabını dahi yapamıyorsunuz. Hükümet sürecinizde ekonominin nereden nereye gerilediğini, covid 19 sürecinde kapanan binlerce iş yerinin hala daha açılamadığını, 50 bin işsiz insanın perişan olduğunu, alım gücünün yüzde ellinin üzerinde kayba uğradığını, Merkez Bankası raporlarına göre son bir yılda toplam kredilerin % 29,34 oranında arttığını, temel tüketim maddelerine astronomik zamlar geldiğini ve bütün bunlara bağlı olarak yokluk ve yoksulluğun giderek derinleştiğini, halkın sefalete sürüklendiğini gözardı ederek pembe tablolar çizmeye devam ediyorsunuz.

Halktan kopuk, plansız - programsız icraatlarınız, antidemokratik ve padişahvari yaklaşımlarınızla demokrasiyi de Kıbrıs Türk halkını da bitirmek üzere olduğunuzun farkında bile değilsiniz.

Sn Saner, bütün devlet olanaklarını partizanca kullanmaya, yanlış üzerine yanlış yapmaya ve böbürlenmeye devam ediyorsunuz. Ancak “deniz bitti kara göründü” gerçeklerle yüzleşmenizin zamanı geldi. Cesaretiniz varsa en erken zamanda sandıkları kuralım, halk iradesine başvuralım.”