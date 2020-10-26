Sonay Adem anılacak

Sol siyasetin sevilen isimlerden, Kıbrıslı siyasetçi Sonay Adem, ölüm yıl dönümü olan 29 Ekim Perşembe günü ailesi ve mücadele arkadaşları tarafından saat 11.00'de Mağusa'daki kabri başında anılacak.

Milletvekilliği yanısıra 2. Soyer Hükûmeti'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevleri yapan, Çalışma Bakanlığı döneminde, yerli işgücüne destek sağlayan fon oluşumunda öncü olarak gençlerin istihdamı için imkan sağlayan Sonay Adem, 1957 Baf doğumluydu.

Uzun yıllar CTP’de aktif siyaset içerisinde yer alan Sonay Adem, 1984-2004 yılları arasında 20 yıl süre ile Mağusa İlçe Başkanlığı görevini de yürütmüştü.

4 dönem milletvekilliği yapan Adem, bir süre de TKP Yeni Güçler'le siyasette yer almıştı.

YD HABER