"Son Sefer Operasyonu": 5 tutuklu

Girne’de, dün saat 21:30 sıralarında, yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Son Sefer Operasyonu) kapsamında, S.Ü.(E-39), A.B.B.(E-34), M.A.(E-34) ve S.A.(E-24)’nın üzerlerinde, ikametgahlarında ve kullanımlarındaki araçta yapılan aramada; yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü ile toplam 9,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan C.E.(E-24) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.