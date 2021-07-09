“Son dönemde yaşananlar, ciddi ve olumsuz gelişmelerin arifesinde olduğumuzu gösteriyor”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıslı Türklerin “yeni bir yol ayrımında” olduğu belirterek, “Son dönemde ülkede yaşananlar ciddi ve olumsuz gelişmelerin arifesinde olduğumuzu göstermektedir” dedi.

Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İzcan,“Gazeteci yazar Ali Bizden’in Türkiye’ye alınmaması, Türkiye’ye girişi yasaklanan kişilerden oluşan kabarık bir listenin hazırlanması, AKP iktidarının Kıbrıslı Türklerin iç işlerine bile saygısızca müdahale etmesi kabul edilemezdir” ifadesini kullandı.

Yaşananları “ilhak siyaseti” olarak nitelendiren İzcan, Kuzey Kıbrıs için yeni bir anayasa hazırlama çabalarıyla baskıcı ve otoriter rejimin buraya aktarılmaya çalışıldığını iddia etti.

İzcan, “Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve uluslararası hukukun belli oranda koruması altında olması tek teselli kaynağıdır.. Gelinen aşamada yapılması gereken ah vah çekerek hayıflanmak değildir. Tek kurtuluş barış, çözüm ve federal Kıbrıs’tadır” şeklinde devam etti.