Sol Gençlik: “Bu düzende hiçbirimiz güvende değiliz”

Sol Gençlik, yaşanan otobüs kazasına işaret ederek, “Bu düzende hiçbirimiz güvende değiliz. Ne okul yolunda, ne hastanede, ne yolda ne de sokakta…” dedi.

Sol Gençlik açıklamasında, “Henüz seyir halindeyken alev alarak yanan öğrenci otobüsünün dehşeti içimizde tazeyken, bu kez Karpaz bölgesinde Erenköy Lisesi öğrencilerini taşıyan başka bir otobüsün kaza haberiyle sarsıldık. Bölgelilerin aktardığına göre otobüs, kapasitesinin çok üzerinde yolcu taşıyor ve daha önce öğrenciler tarafından fark edilen arızalara rağmen, yetkililer tarafından gerekli önlemler alınmıyordu.” denildi. Aracın fren sisteminde sorun olduğunu bilindiğinin belirtildiği açıklamada, yaşananların “sömürge düzeninin” sonucu olduğu söylendi.

Açıklamada, “Biz Sol Gençlik olarak biliyoruz ki bu düzende hiçbirimiz güvende değiliz. Ne okul yolunda, ne hastanede, ne yolda ne de sokakta… Çözüm; gençliğin, işçilerin, kadınların, LGBT+’ların ve tüm ezilenlerin bir araya gelerek bu düzeni alaşağı etmesinden geçmektedir.

Bireysel ve partisel çıkarların değil, kolektif geleceğimizin esas alındığı birleşik bir mücadeleyle, insanca bir yaşamı ve federal bir çözümü inşa edeceğiz. Güvencesizliğe karşı yaşamı, çözümsüzlüğe karşı federal çözümü savunuyoruz.” denildi.