Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişiye işlem
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 18 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal etti.
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 18 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin ise kapama saatine uymayarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edildi.
Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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