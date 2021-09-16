Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişiye işlem

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 18 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin ise kapama saatine uymayarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edildi.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.