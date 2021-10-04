Pandemi döneminde alınan ve uzun süredir devam eden 24.00 – 05.00 saatleri arasındaki ‘Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı’ kaldırıldı. Karar Resmi Gazete’de yayınlanarak bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Kararda; “Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 sayılı Sokağa Çıkma Yasağı Yasası'nın 2'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp, ekte sunulan "Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Emirname"yi onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.” denildi.