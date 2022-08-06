Siyasi partilerde ‘kurultay’ dönemi

Ayşe GÜLER

Siyasi partilerde ‘kurultay’ için geri sayım başladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Demokrat Parti (DP)’de Eylül ayında gerçekleşecek kurultayda son viraja girildi.

3 Eylül’de DP, 4 Eylül’de ise CTP kurultaya gidecek, yeni yönetimi seçecek.

CTP’de genel başkanlık için yeniden Tufan Erhürman başvuruda bulundu.

Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’dan alınan bilgiye göre; 75 kişilik parti meclisi için ise 114 aday müracaatta bulundu.

5 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu’nda görev yapmak için ise 5 kişi başvuru yaptı.

DP’de ise “çok adaylı” yarış ön plana çıkıyor.

27 Ağustos’ta sona erecek başvuru sürecinde DP Eski Genel Sekreter Vekili Ali Tunçtaşlı, genel başkanlığa aday oldu, “Fikri Ataoğlu, DP’yi taşıyabildiği yere kadar getirdi. Bayrağı genç nesiller almalı” dedi.

Demokrat Parti Genel Sekreteri Hakan Cenapoğlu da 2-3 adaylı bir kurultay süreci yaşanacağını söyledi, “Demokrasi şöleni olacak” dedi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise kurultayın 4 Eylül’de yapılacağını söyledi.

Kurultayda genel başkan dışında 75 Parti Meclisi üyesi seçileceğini ifade eden Sorakın, süreçle ilgili başvuruların 5 Ağustos saat 17.00’ye kadar yapılabileceğini dile getirdi

UBP’de yeniden kurultay iddiası

CTP ve DP’nin ardından Ulusal Birlik Partisi (UBP)’de ise yeniden kurultay sürecine girileceği iddia edildi.

Genel Başkan Faiz Sucuoğlu ise şu anda kurultayın gündemde olmadığını dile getirdi, “31 Ekim’de kurultayımızı yaptık. Artık 3 yıl sonra kurultay olur” değerlendirmesinde bulundu.

CTP’de seçim

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, kurultayın 4 Eylül’de yapılacağını söyledi.

Kurultayda genel başkan dışında 75 Parti Meclisi üyesi seçileceğini ifade eden Sorakın,

parti meclisi için ise 114 aday müracaatta bulunduğunu kaydetti.

Sorakın, 5 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu’nda görev yapmak için ise 5 kişinin başvuru yaptığını dile getirdi, tüm bölgelerde İlçe Kongrelerinin yapılarak, yeni yönetimin belirlendiğini de sözlerine ekledi.

Cenapoğlu: 2-3 adaylı kurultay süreci yaşanacak

Demokrat Parti Genel Sekreteri Hakan Cenapoğlu ise 2-3 adaylı bir kurultay süreci yaşanacağını söyledi, “Demokrasi şöleni olacak” dedi.

Cenapoğlu, kurultayın 3 Eylül’de yapılacağını, salt çoğunluk olmaması yani 3 bin üyenin bulunmaması halinde 18 Eylül’e erteleneceğini söyledi.

Genel başkan adaylığıyla ilgili şu ana kadar resmi başvuru yapılmadığını dile getiren Cenapoğlu, müracaatların 27 Ağustos saat 17.00’ye kadar yapılabileceğini belirtti.

Cenapoğlu, mevcut başkan Fikri Ataoğlu’nun yeniden aday olduğunu ancak resmi başvuruda bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Tunçtaşlı: Ataoğlu bayrağı genç nesillere devretmeli

DP Eski Genel Sekreter Vekili Ali Tunçtaşlı, genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı, “Fikri Ataoğlu, DP’yi taşıyabildiği yere kadar getirdi. Bayrağı genç nesiller almalı” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Tunçtaşlı, adaylığını 5 Ağustos’ta düzenleyeceği basın toplantısı ile duyuracağını dile getirerek, “Fikri Ataoğlu, partinin büyümesi anlamında katkı sağlamayacak. Mücadelemizin sebebi partinin geleceğidir. Kurultayla da partiyi daha ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.

CTP’de tek aday Erhürman

“Partinin geldiği durum ortadadır, Ataoğlu görevi devretmeli”