Siyasetteki kriz çiftçileri de harekete geçirdi

Siyasette yaşanan kriz çiftçileri de harekete geçirdi, Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle eylem uyarısı yaptı.

Genel Tarım Sigortası Fonu Bütçe Yasa Tasarısı'nın hayata geçmemesi nedeniyle kuraklık tazminatlarına ilişkin ödemelerinin yapılmaması, çiftçileri ayaklandırdı.

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Danışma Kurulu toplantısının ardından hem Meclis Başkanı hem de siyasi parti başkanlarıyla görüştü. Görüşme sonrası YENİDÜZEN’e konuşan Kelle, konuyla ilgili sorunun bugün çözülmemesi halinde eylem uyarısı yaptı.