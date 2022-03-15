"Siyaset reformdan kaçacak"

Özçınar’ın anlattıklarından öne çıkanlar:

“6 ilçe 6 bucak fikri yasa kapsamında ortaya atıldı, henüz kesinleşmedi”

“Bugüne kadar 14’ten fazla belediye tartışılmadı”

“Reform paketi içerisinde mali desteğe ihtiyaç var”

“Ya seçim tarihi, ya reform kararı verilecek”

“Bu hafta Bakanlar Kurulu’ndan geçse de Haziran’a kadar bitirir miyiz bilmem. Kararı parlamento verecek. Kaçacaklar, siyaset kararı vermeyecek”

“Yerel yönetim reformuyla ilgili tüm belediyelerin fikri alındı”

“Asgari ücrete dayalı vergi sistemi”

“Yılda ortalama 200 TL olarak alınan temizlik ve sağlık harcı için belediye meclisine yüzde 10 ile yüzde 50 arasında artış yapma yetkisi”

“Yerel yönetimlere imar yetkisi verilmesi”

“Hal Yasası, Hayvan Refah Yasası, Katı Atık Düzenleme çalışmasının hayata geçmesi”

Ayşe GÜLER

Belediyeler Birliği, Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından ‘6 ilçe 6 bucak ile 12 belediye’ modeli olarak dillendirilen yerel yönetim reformunun bu hafta Bakanlar Kurulu’na, ardından da Meclis’e gideceğini söyledi.

Belediyeler Birliği, Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, 2008 yılından beridir konuşulan, UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından da ‘6 ilçe 6 bucak ile 12 belediye’ modeli olarak dillendirilen yerel yönetimde reformunu yorumladı: “Bu hafta Bakanlar Kurulu’ndan geçse de Haziran’a kadar bitirir miyiz bilmem… Kararı parlamento verecek. Kaçacaklar, siyaset kararı vermeyecek” dedi.

6 ilçe 6 bucak fikrinin Mülki Yönetim Ve Bölümleri Yasası kapsamında ortaya atıldığını ancak henüz kesinleşmediğini dile getiren Özçınar, geçmiş hükümetlerdeki çalışmalarda ise belediye reformunda en fazla 14 sayısı üzerinde durduğunu ifade etti.

Özçınar, reform paketi içerisinde mali desteğe ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, Türkiye ile yapılacak protokolde yer bulması gerektiğini de savundu.

Belediyelerin çoğunluğunun reform yapılması görüşünde olduğunu söyleyen Özçınar, “Buna ragmen hiçbir belediye başkanı, ben belediyemi kapattım yakıştırması istemez. Her karardan sonra zorlu süreç yaşanacaktır” diye konuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan Özçınar, “Ya seçim tarihi, ya reform kararı verilecek” diyen Özçınar, “Daha da uzatmanın anlamı yok” şeklinde konuştu.

Haziran ayında gerçekleşecek belediye seçimi öncesinde yerel yönetimde reformun hayata geçmesinin şart olduğunu belirten Özçınar, “Seçim sonrasında yeni başkan ve yönetimleri reformda birleşmeye yetki ve sorumluluklarını kolay kolay vermez” dedi.

Yerelde reformun tartışıldığı dönemde YENİDÜZEN, belediyelerin hem Sosyal Sigortalar hem de İhtiyat Sandığı Dairesi’ne olan borcunu sorguladı: 313 milyon 14 bin 755 TL.

“Belediyelerde reforma ihtiyaç var”

Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, toplumun bütün katmanlarının belediyelerde reforma ihtiyaç olduğunu söylediğini hatırlattı.

Özçınar, 2008’de sürecin başladığını ancak sonrasında yapılması gereken çalışmaların sonuçlanmadığını kaydetti.

“2008’de bazı gerçeklerden kaçtık. Mülki Yönetim Ve Bölümleri Yasası’nın oluşumu, belediye sınırları ile örtüşmüyordu” diyen Özçınar, “Her ne kadar ilçe sınırları bağlı kalınsa bile bucak yapımız dışında belediye bağlama pozisyonuna sokuldu. Değirmenlik Belediyesi’nde oldu. Örneğin; Lefkoşa’da olan bölümler, bucak dışına çıktı. Mağusa ve Girne’de de aynı şey gözlemlendi. Güzelyurt ve Lefke’de 2 bucaktan oluşuyordu. Bucak ve ilçe noktası idari yapımızın oluşum şeklidir. Bunun kararını veren parlamentodur” dedi.

“Yasal düzenleme konusunda çalışmalara destek verdik”

Belediyeler Birliği olarak yasal düzenlemeler konusunda çalışmalara destek verdiklerini söyledi, 51-95 sayılı yasada 2008’de başlayan sürecin sonlanmasını istediklerini dile getirdi.

Özçınar, harçların mali, idari ve denetleme boyutunun hayata geçmesi gerektiğini dile getirerek, yerel yönetimlere uygulama noktasında imar yetkisi verilmesini arzuladıklarını söyledi.

Bunun yanı sıra Özçınar, Hal Yasası, Hayvan Refah Yasası, Katı Atık Düzenleme çalışmasının da hayata geçmesini istediklerini aktardı.

“Bugüne kadar 14’ten fazla belediye tartışılmadı”

6 ilçe 6 bucak fikrinin Mülki Yönetim Ve Bölümleri Yasası kapsamında ortaya atıldığını ancak henüz kesinleşmediğini dile getiren Özçınar, “Avrupa Birliği’nde yaptığı çalışma belediyelerin sayısal anlamdaki duruşunun ilçeler bazında olması yönündedir” şeklinde konuştu.

Öte yandan Türkiye’deki uzmanların ise 8 ile 12 arasında durduğunu dile getiren Özçınar, geçmiş hükümetlerdeki çalışmalarda ise belediye reformunda en fazla 14 sayısı üzerinde durduğunu ifade etti.

Özçınar, bugüne kadar 14’ten fazla belediyenin tartışılmadığını kaydetti.

Mülki İdare Yasası’ndaki sınırlar ile yerel yönetim sınırlarının örtüşmesi gerektiğini dile getiren Özçınar, şu andaki çalışmanın da bu olduğunu söyledi.

Şu anda nüfusu 2 binin altında olan yerleşim yerlerinin belediye olamayacağının ifade edildiğini belirten Özçınar, “Ancak yine yasaya göre nüfusu 2 binin üzerinde olan yerleşim yerleri belediye olabilir. Örneğin bizde Bostancı, belediye olabilir. Halka gidilir, Bakanlar Kurulu onay verirse olur” şeklinde konuştu.

“12 yıldır sayım yapılmıyor”

Yalnızca nüfusa değil, yüzölçümü ve gelişmişliğe dayalı bir sistemin tartışıldığını kaydeden Özçınar, “Yasaya göre 10 yılda bir sayım yapılması gerekirken, 12 yıldan beri sayım yapamıyoruz. Güncellenmiş nüfuslara bakıldığında, nüfus kriteri ile devlet yapından katkı alsak, 10 belediye şu andaki konumundan daha kötüye düşer” şeklinde konuştu.

Yerel yönetim reformuyla ilgili tüm belediyelerin fikrinin alındığını ifade eden Özçınar, “28 parçalı Belediyeler Birliği böyle bir karar üretmemiz, oylama yapmamız mümkün değil” dedi.

Özçınar, idari yapı düzenlemesi yapılmadan, belediyelerin birleşmesinin sağlanamayacağını kaydetti.

“İsim konusunu tartışmak çok da anlamlı değil”

Belediyelerle ilgili sayıya ilişkin kararın parlamento tarafından verileceğini dile getiren Özçınar, “İdari yapımız, bucakların düzenlenmesini getiriyor. Şu andaki idari yapılarına uygun yapılarına dönmemiz gerekiyor” dedi.

Özçınar, “İsim konusunu tartışmak çok da anlamlı değil” şeklinde konuştu.

Yasada sayının belli olduğunu dile getiren Özçınar, “Nüfus kriteri yükselen yerleşim yerlerini gerekirse bucak statüsüne kavuşturarak, sistem bütün olarak ele alınabilir” diye konuştu.

“Asgari ücrete dayalı vergi sistemi”

Yeni düzenlemeye göre Özçınar, asgari ücrete dayalı bir vergi sistemine geçileceğini söyledi.

Şu anda belediyelerin temizlik ve sağlık harcı olarak vatandaşlardan yılda ortalama 200 TL vergi aldığını kaydeden Özçınar, belediye meclisine yüzde 10 ile yüzde 50 arasında artış yapma yetkisi verileceğini dile getirdi.

“Kaçacaklar, siyaset karar vermeyecek”

Özçınar, reformun hayata geçmemesinin sıkıntı yaratacağını ifade etti, “Bu hafta Bakanlar Kurulu’ndan geçse de Haziran’a kadar bitirir miyiz bilmem… Kararı parlamento verecek. Kaçacaklar, siyaset kararı vermeyecek” dedi.

Sürecin takvimlendirilmesinin şart olduğunu vurgulayan Özçınar, aksi halde yerel yönetim reformunu yapmakta çok zorlanılacağını savundu.

“Mali desteğe ihtiyaç var, TC ile protokolde yer almalı”

Özçınar, reform paketi içerisinde mali desteğe ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, Türkiye ile yapılacak protokolde yer bulması gerektiğini savundu.

“Niyet koyup başarabilirsek, yerel yönetimde sağlıklı gelişmeye doğru adım atacağız. 4 yıl daha gecikmek demek, aynı sorunları 4 yıl daha tartışmamıza neden olacak” diyen Özçınar, belediye seçimi öncesinde reformun hayata geçmesinin şart olduğunu belirtti.

Özçınar, “Seçim sonrasında yeni başkan ve yönetimleri reformda birleşmeye yetki ve sorumluluklarını kolay kolay vermez” dedi.

Özçınar, “Ya hizmetler ya da belediyeler birleşecek” şeklinde konuştu.

“Ya seçim tarihi ya reform kararı…”

Belediyelerin çoğunluğunun reform yapılması görüşünde olduğunu söyleyen Özçınar, “Hiçbir belediye başkanı, ben belediyemi kapattım yakıştırması istemez” dedi.

Özçınar, “Her karardan sonra zorlu süreç yaşanacaktır” diye konuştu.

“Ya seçim tarihi ya reform kararı verilecek” diyen Özçınar, “Daha da uzatmanın anlamı yok.

Tüm siyasi partiler destek vermeli” şeklinde konuştu.

‘REFORMUN’ GÜNDEMDE OLDUĞU BELEDİYELERDE MALİ DURUM NE?

İhtiyat Sandığı Dairesi’nde yerel yönetimin borç yükü:

16 belediyeden 191 milyon 366 bin TL borç

Resmi verilere göre; 16 belediyenin İhtiyat Sandığı’na olan toplam borcu 191 milyon 366 bin 233 TL.

Liste başında 119 milyon 592 bin 638 TL borçla Lefkoşa Türk Belediyesi yer alıyor.

Ardından ise Lefke Belediyesi geliyor. Söz konusu belediyenin Daire’ye borcu 16 milyon 871 bin 548 TL.

Bunun yanı sıra ‘borç’ listesinde 11 milyon 679 bin 553 TL ile Çatalköy Belediyesi, 10 milyon 636 bin 325 TL ile Yeniboğaziçi Belediyesi geliyor.

Diğer belediyeler…

Diğer belediyelerin İhtiyat Sandığı Dairesi’ne olan borçları şöyle: Akdoğan Belediyesi: 2.673.197 TL, Beyarmudu Belediyesi: 512.511 TL, Büyükkonuk Belediyesi: 3.127.452 TL, Dipkarpaz Belediyesi: 1.471.278 TL, Esentepe Belediyesi:2.740.875 TL, Geçitkale Belediyesi: 1.506.934 TL, İnönü Belediyesi: 4.291.614 TL, Mehmetçik Belediyesi: 2.990.354 TL, Paşaköy Belediyesi: 838.745 TL, Serdarlı Belediyesi: 1.175.944 TL, Yenierenköy Belediyesi: 9.524.454 TL.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nde yerel yönetim gerçeği:

14 belediye, 121 milyon 648 bin TL borç!

14 belediyenin Sosyal Sigortalar Dairesi’ne 121 milyon 648 bin 522 TL borcu bulunuyor.

Mali açıdan sıkıntılı süreç yaşayan Sosyal Sigortalar’da en fazla borcu bulunan belediye ise 71 milyon 827 bin 798 TL ile Lefkoşa Türk Belediyesi.

Çatalköy, Yenierenköy, Yeniboğaziçi ile Lapta Belediyesi de listenin üst sıralarında yer alıyor.

Buna göre Çatalköy Belediyesi’nin 7 milyon 980 bin 900 TL, Yenierenköy Belediyesi’nin 7 milyon 423 bin 701 TL, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin 6 milyon 984 bin 119 TL, Lefke Belediyesi’nin 6 milyon 839 bin 71 TL borcu bulunuyor.

Diğer belediyeler…

Diğer belediyelerin borç dağılımı ise şöyle: Akdoğan Belediyesi: 2.455.250 TL, Büyükkonuk: 2.505.186 TL, Dipkarpaz Belediyesi: 1.398.356 TL, Geçitkale: 1.317.207 TL, Lefke Belediyesi: 5.767.364 TL, Serdarlı Belediyesi: 1.278.665 TL, Paşaköy Belediyesi: 474.570 TL, Mehmetçik Belediyesi: 1.761.840 TL.