"Siyaset 'en iyi ben para koparırım' dilinden çıkmalı"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Kıbrıs sorunundaki istikrarsızlığa "politika değişikliği" ile yeni bir istikrarsızlık eklendiğine işaret etti. Sadece Kıbrıs sorununda değil, iç politikada da bir siyasi istikrarsızlık olduğunu ifade ederek “Yönetimde de istikrarsızlık var. Bir söylediği bir söylediğini tutmayan bir yapı ile yaşıyoruz" dedi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2021 yılı bütçe görüşmelerinde Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.

Pandemi döneminde 3-4 kez karar değişiklikleri yaşandığına vurgu yaparak “Dün alınan kararlar bugün uygulanmıyor. Kıbrıs sorununda da, siyasette de yönetimde de istikrarsızlık yaşıyoruz” dedi.

Türkiye ile imzalanan protokollerde de istikrarsızlık olduğunu kaydeden Erhürman 2020 yılında gerçekleşme rakamları incelendiğinde 2021 için ekonomi programı inşa etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

“Böyle bir ortamda neyin ekonomik programını yapacaksınız? Siz bu ülkede ekonomik program falan yapamazsınız. TC ile imzalanan protokollerde istikrar sağlanamadığı takdirde ekonomik program yaratamazsınız, bu net.” diyen Erhürman “Türkiye ile ilişkiler tarihin en sarsılmış dönemini yaşıyor… Siyaset en iyi ben para koparırım dilinden kopacak ve bu ilişkiler doğru diplomasi dili ile yürütülecek ve bu siyaset üzerine yeni bir ekonomik program konuşulacak” dedi.

“1 milyar 800 milyon açık olması bekleniyor”

“2021 yılı için 830 milyon TL bütçe açığı öngörüsü var. Geçen yılın gerçekleşme rakamlarına göre 1 milyar 800 milyon açık olması bekleniyor” diyen Erhürman maliye politikaları ile değil, ekonomi politikaları ile pandemi sürecinin yönetilmesi gerektiğini anlattı.

“Ekonomi maliyeyi vurdu, maliyedeki kriz demokrasiyi vurdu. Bunu hep söyledik” şeklinde konuşan Erhürman “Çarpılma ekonomide, çarşıda… Bunun yanında çarpılan yerel yönetimler… Şimdi maliyenin gelirleri de düşecek. Sıra maliyeye geldi” dedi.