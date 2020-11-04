SİYASET BELİRSİZ

Devrim DEMİR

Cumhurbaşkanlığı seçimin ardından ülkedeki ‘başbakanlık’ krizi sürerken, Meclis Genel Kurulu’na gelmesi gereken 2021 Mali Yılı Bütçesi de ‘hükümet krizi’ nedeniyle gelemedi.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Başbakanlık için vekâlet vermemesi tepkilere neden olurken, Meclis’e gelemeyen bütçe, ikinci tura kalan UBP Kurultayı ve siyasi belirsizliğin ne olacağı ile ilgili parti başkan ve milletvekilleri YENİDÜZEN’e konuştu.

Milletvekillerinin ortak görüşü bir an önce hükümetin kurulması yönünde oldu.

Bazı milletvekilleri ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın parti başkanları ile Saray’da yaptığı görüşmeyi ‘Başkanlık’ sistemine geçiş sinyali vermekle değerlendirdi.

Siyasiler ne dedi?

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali:

‘Bir an önce taşlar yerine oturmalı’

“Daha önceki dönemlerde de birçok Başbakan Cumhurbaşkanı oldu ancak böyle bir sıkıntı söz konusu olmadı. Ersin Tatar’ın yaptığı UBP içinde de kaosa yol açtı.”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Meclis görüşmelerinde Maliye Bakanlığı’nın 2021 bütçesi için 900 Milyon TL açık öngörüsünü paylaştığını anımsattı, zorluklar içinde hala bütçenin hazırlanmamasının ciddi sıkıntılar getireceğini kaydetti. Hükümetin de halen olmadığına işaret eden Şahali’nin ifadeleri devamla şöyle:

“Meclis ağır hasarlı olsa da bir an önce taşlar yerine oturmalı” dedi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Ersin Tatar’ın vekâlet vermemekle fahiş bir şekilde Anayasayı ihlal ettiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Daha önceki dönemlerde de birçok Başbakan Cumhurbaşkanı oldu ancak böyle bir sıkıntı söz konusu olmadı. Ersin Tatar’ın yaptığı UBP içinde de kaosa yol açtı. Kaosa yol açanlar da ne yazık ki sorumluluk çağrısı yapıyor. Kendilerinin sebebiyet verdikleri bir durum, ülkenin bütün yapıları sarsıldı. UBP Kurultayı biter bitmez derhal bir hükümet kurulmalı. Seçimi kazananların önceliği Kıbrıs Türk halkı olmadı ve buna seyirci kalmayacağız. UBP-CTP hükümeti UBP anlayışı değişmediği sürece mümkün görülmez. Kamu menfaatini yok sayan, arınmadan kötü alışkanlıklarından kurtulmadan ortak bir hükümet kurmak bir fayda üretmez.”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner:

‘Göz göre göre duvara tosladık’

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, teamüller gereği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın üzerine düşeni yapmadığına ve görevini devretmediğine işaret etti.

Cari işler dışında ülkede hiçbir şeyin dönmediğini ifade eden Şahiner, “Göz göre göre duvara tosladık” dedi.

Ülkede yaşanan belirsizlik ve birçok ekonomik sıkıntı nedeniyle 900 - bini aşkın iş yerinin kapandığını, yaklaşık 40 bine yakın kişinin işsiz kaldığını ifade eden Şahiner, UBP’nin Genel Başkanının seçilmesi durumunda görevi devredecek bir Başbakan dahi olmadığını söyledi.

Koalisyon görüşmelerinin de oldukça kavgalı geçeceği düşüncesini belirten Şahiner, “Ortada büyük bir bütçe açığı ile beraber, duran üretim sektörleri, imza bekleyen KIB-Tek Aksa sözleşmesi var, bununla ilgili de yaklaşık iki yıldır bir adım atılmadı. Hükümet Gürcan Erdoğan gibi bir ismi Kıb-Tek’in başına attı” dedi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP-CTP hükümetinin kurulma olasılığı halinde kesinlikle karşı çıkacağını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova:

‘Ayın 15’ine kadar hükümet kurulur’

“Bazı takvim süreçlerini kısaltmak gerekir, bütçe Aralık sonuna kadar yetişir. Kurulacak olan hükümet için iki alternatif var. Biri UBP-HP bir diğer ise UBP-CTP. Kurulacak olan hükümet formülleri ortak zeminde olursa CTP-UBP hükümeti neden olmasın?”

Bütçe görüşmelerine değinen Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, bütçenin Meclis gündemine Ekim ayında geldiğini Kasım ayında görüşülmeye başlandığını ve bütçenin Aralık ayında geçtiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin pandemi nedeniyle Ekim ayında yapıldığını kaydeden Berova, geçişlerin süreci uzattığını söyledi. Cumartesi günü yapılması planlanan ikinci kurultay sonrası hükümetin en geç ayın 15’ine kadar kurulacağını ifade etti.

Berova şöyle devam etti:

“Bazı takvim süreçlerini kısaltmak gerekir, bütçe Aralık sonuna kadar yetişir. Kurulacak olan hükümet için iki alternatif var. Biri UBP-HP bir diğer ise UBP-CTP. Kurulacak olan hükümet formülleri ortak zeminde olursa CTP-UBP hükümeti neden olmasın?” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili İzlem Gürçağ:

‘Halka hizmet rozete göre değil’

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili İzlem Gürçağ, bütçenin geçmesi gerektiğini, normalde takvimin bu şekilde işlediğini kaydetti. Bir seçim sürecinden geçildiğini ve şu an aktif bir hükümetin olmadığını işaret eden Gürçağ, “Kurultaya gittik, şu an iki turlu olacağı görülmekte. Kurultayın ardından, yeni bir hükümet kurulacak, geçiş döneminde bazı işler ertelendi. Tatar’ın vekalet verip vermemesi onun izleyeceği bir yoldu. UBP-CTP koalisyon hükümeti kurmasına hiçbir itirazım olmaz. Amaç halka hizmet vermekse, hizmet rozete göre verilmez” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı:

‘UBP adaylarından biri feragat etmeli’

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, ‘vekâlet’ konusunda Cumhurbaşkanlığının Başsavcı görüşüne uymak zorunda olduğunu ifade ederek, bu süreçte hukuki gerekçelerin ortaya konması gerektiğini söyledi.

Arıklı, “Yapacak bir şey yok” diyerek Ulusal Birlik Partisi’nde belirsizliklerin kalkmasını beklediklerini ifade etti.

Ekonomik krizin giderek baş gösterdiği ülkede halkın canından bezdiğini ifade eden Arıklı, “Halk siyasileri bekleyemez. UBP’de kurultaya kalan iki adaydan biri bir an önce feragat etmeli bu halk için öncelikli olmalı. Hükümet artık kurulmalı, beklediğimiz özlediğimiz ortam bu” Şeklinde konuştu.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit:

‘Tatar Ankara destekli saraya yürürken, hukuk tanımadı’

“Türkiye’deki sistemi burada da egemen kılmak istemeleri, perdenin gerisinde Türkiye’deki gibi başkanlık sistemini empoze etmesi doğru değil. Yasalar çiğnendi, ülke resmen kaosa sürüklendi. Bütçe sunulmadı, gecikmeden derhal bir hükümet kurulmalı.”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin tam bir kaos içinde olduğunu, Ersin Tatar’ın Ankara destekli saraya yürürken yasa hukuk tanımadan hareket ettiğini kaydetti.

Özyiğit, “Benden sonra ne olursa olsun diye hareket edenler ülkede yaşanacak olan kaosa çanak tuttu” dedi.

‘Müdahaleli seçim’ sonrası Meclis’te Tatar’ın başbakanlıktan istifa etmesi için uyarıldığını kaydeden Özyiğit, “Hükümet ortağı zaten istifa etmişti. Bakanlar Kuruluna mensup birine vekâlet verilmedi. Sarayda toplantıya çağrıldık, dikkatimi çeken tek bir nokta vardı, Tatar’ın Bakanlar Kuruluna başkanlık edebilirim havası… Türkiye’deki sistemi burada da egemen kılmak istemeleri, perdenin gerisinde Türkiye’deki gibi başkanlık sistemini empoze etmesi doğru değil. Yasalar çiğnendi, ülke resmen kaosa sürüklendi. Bütçe sunulmadı, gecikmeden derhal bir hükümet kurulmalı. UBP’nin kurultayı bir an önce sonuçlanmalı, Tüp gaza zam yapıldı, müdahil edecek bir hükümetimiz bile olmadı. Kış girişinde yapılan bu zamla yine mağdur edilen halk oldu. Çarşıda dükkan açan esnaf siftah yapmadan kapatıyor, işçi evine ekmek götürmekten aciz duruma geldi. Hükümet bir an önce oluşmalı, vatandaş çok rahatsız ülkeyi halkı seçim uğruna kaosa sürüklediler” dedi.

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu:

‘Savcılık görüşü alınarak yol kat edilebilir’

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, bir an önce yeni hükümeti kurulması gerektiğini söyledi. Hızlı çalışmalarla, savcılık görüşü alınarak yol kat edilebileceğini kaydeden Manavoğlu, “ Bakanlar Kurulu olmadığı için bütçede geçmedi. Bu süreçte yapılacak olanlar bellidir” dedi.

Halkın Partisi Milletvekili Mesut Genç:

‘Ülkenin menfaati için erken seçim en son ihtimal’

Halkın Partisi Milletvekili Mesut Genç, ülkenin menfaati için erken seçimin en son ihtimal olduğunu ifade ederek, hızlı bir şekilde hükümetin kurulması gerektiğini söyledi.

Genç, “Hükümetin kurulması için kurultayın yapılması bekleniyor. Hızlı bir şekilde ülkenin daha fazla kaosa sürüklenmemsi için hükümet oluşmalı” şeklinde konuştu.

Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Hüseyin Angolemli:

‘Olanları ibretle izliyorum’

Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Hüseyin Angolemli, olanları herkes gibi ibretle izlediğini daha önce böyle bir duruma tanık olmadığını söyledi. Angolemli, ülkede sistemin çöktüğünü ifade ederek, “Yapılanlara başkanlık sistemi algısı oluşmaya başladı. Saray’da bir Cumhurbaşkanının bütçe yapmak istemesi nerede görüldü? Bütçeyi yapan hükümettir. Vekâlet bilerek mi yoksa planlımı verilmedi? Yeni bir döneme geçildi, bir kargaşa içindeyiz. Bu kadar hata yapılmamalıydı” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu:

‘Herkesin elini taşın altına koyma zamanı’

“En kısa zamanda bu ülke bu süreci atlatması için herkesin elini taşın altına koyma zamanıdır”

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hızlı bir şekilde hükümetin oluşması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde bütçenin askıya alınmasının doğru olmadığını ifade eden Ataoğlu, alternatif modellerin çok olduğunu bütçe çalışmalarının çok hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini saraydaki görüşmelerinde anlattıklarını kaydetti.

Ataoğlu, ülkenin çelişkili bir süreçten geçtiğini ifade ederek “en kısa zamanda bu ülke bu süreci atlatması için herkesin elini taşın altına koyma zamanıdır” dedi.