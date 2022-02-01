“Siyah poşeti pencereden aşağıya attı, bir kişi daha aranıyor”

Alınan ihbar üzerine uyuşturucuyla tespit edilen zanlı E.C.A, üzerindeki siyah poşeti pencereden aşağıya attı. Mahkemede olayla ilgili bilgi aktaran Polis, zanlının üzerindeki uyuşturucunun bir kısmını içtiğini, bir kısmını da sattığını anlatarak, bir kişinin daha arandığını aktardı.

Lefkoşa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı E.C.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, yaşananları aktardı. Polis, zanlının alınan ihbar üzerine tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığını öğrenildiğini belirtti. Polis, 28 Ocak tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Lefkoşa’da ikamet ettiği adrese gidildiğini ve 29 yaşındaki zanlı E.C.A.’nın pencereden siyah bir poşet attığını anlattı. Polis, ayrıca zanlının ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada zanlının gösterdiği ve içinde yaklaşık 12 gram ağırlığında HintKeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Polis, zanlının evinde ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kraşerin (öğütücünün) bulunup emare alındığını söyledi.

Bir kişi daha aranıyor

Polis, soruşturma kapsamında zanlının uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri 16 Ocak’ta şuanda aranan bir şahıstan 25 gram olarak alıp, bir miktarını içtiğini, bir miktarını da 3 bin TL karşılığında sattığının tespit edildiğini belirtti.

“Serbest kalmasıyla soruşturmaya etki edebilir”

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, zanlının serbest kalması halinde aranan şahıs ve emarelere, alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyerek, zanlının 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.