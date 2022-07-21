Siyah flamingo, Ağrotur Tuz Gölü’ne yeniden geldi...

Cyprus Mail gazetesinin yazdığına göre, Ağrotur’daki İngiliz Üsleri’nden yapılan açıklamada, “Melani” adı verilmiş olan ve ender görülen siyah flamingo, yedi sene içerisinde beşinci kez Ağrotur Tuz Gölü’ne yeniden geldi.

“Melanizm” adlı bir genetik farklılıktan muzdarip olan flamingonun tüyleri koyu kahve veya siyaha dönüşüyor. Kıbrıs’a ilk kez 2015 yılında gelen siyah flamingo, tüm dünyada medyada büyük ilgiyle karşılanmıştı.

Ağrotur Çevre Eğitim Merkezi yöneticisi Thomas Hacıkiriaku yaptığı açıklamada, onuncu yaşını kutlamakta olan bu siyah flamingonun bu yıl yeniden adamıza gelmesini heyecanla karşıladığını belirtti.

“Geçmişte pek az insan onu bizzat görebilmişti, o nedenle 10ncu doğum gününde geri gelmesi ve onun çok iyi olduğunu görmek, gerçekten harika” dedi. Hacıkiriaku, “Onun adamıza geri gelmesi, bu harika görüntüyü daha fazla insan görebilecek demektir – dünyada bu tür bir flamingonun tek örneği olduğu ve hakkında pek az şey bilindiği için çok çok heyecanlıyız” dedi.

Ancak Hacıkiriaku, insanların kuşun yanına gitmemesi ve Tuz Gölü’ne girerek yaşadığı yeri dağıtmaması için uyarıda da bulundu.

Cyprus Mail’in yazdığına göre, her yıl adamıza dönen flamingolar, bu tuz gölünde bulunan küçük karideslerle besleniyor ve eğer koşullar uygun ise yıl boyu da adada kalabiliyorlar...

Hacıkiriaku, “Normalde flamingolar Ekim ile Şubat ayı arasında adada kalırlar ancak siyah flamingonun ne kadar kalacağını kestiremiyoruz. İnsanlar tavsiyem, onu şimdi gidip görmeleridir çünkü gelen sene geri gelecek mi emin olamıyoruz, sanıyoruz ki burasını sevdi ama” dedi.

Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri tarafından da Twitter’de yayımlanan mesajda, “Melani on yaşına geldi, bir kez daha Ağrotur’a geldi. Siyah bir dişi flamingodur (Phoenicopterus roseus) ve büyük olasılık dünyada bir tanedir sadece! Onun iyi olduğunu görmek harika! Ağrotur İngiliz Üsleri’ndeki Tuz Gölü’nde onu görebilirsiniz” dendi.

Eğer siyah flamingo Melani’yi ziyaret etmek istiyorsanız, Ağrotur Çevre Eğitim Merkezi’ne gidebilirsiniz.

www.sbaadministration.org/index.php/aeec

(CYPRUS MAIL’den Türkçeleştiren: YENİDÜZEN)