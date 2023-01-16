Sivil Savunma ekipleri Girne ve Mağusa’da su taşkınlarına müdahalede bulundu

Ülke genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok bölgede su taşkınları meydana gelirken, Sivil Savunma ekipleri gerekli olan bölgelere destek verdi.

Bu bağlamda, Girne ilçesinde Şehir Merkezi, Çatalköy ve Karakum bölgelerinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ile trafikte seyrettiği esnada meydana gelen su baskınları nedeniyle mahsur kalan araçlara paydaş kurumlarla birlikte müdahalede bulunuldu.

Gazimağusa ilçesinde ise Yeniizmir bölgesinde bodrum katını su basan bir evde su tahliyesi gerçekleştirildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanması muhtemel sel ve su baskınlarına karşı halkımızın can ve mal güvenliğinin korunması maksadıyla araç, teçhizat ve personel imkanları 24 saat göreve hazır şekilde bekletildiği belirtildi.