Sivil Savunma: “Çocuklarımıza ulaşabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz”
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı açıklama yaparak , Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkazında çalışmalarını devam ettirdiğini kaydetti.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı açıklama yaparak , Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkazında çalışmalarını devam ettirdiğini kaydetti.
Açıklamada, KKTC vatandaşlarıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, çalışmalar neticesinde ulaşılan ölü ve yaralılarla ilgili bilgi paylaşıldı.
Açıklama şöyle:
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibi, Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar neticesinde;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı:
06 Şubat 2023 pazartesi günü 5 erkek vatandaşın cansız bedeni çıkarılmıştır.
07 şubat 2023 salı günü; 5 erkek yetişkin ve 2 kız öğrencinin cansız olarak enkaz altından çıkarılırken, 1 erkek yetişkin ise yaralı olarak tespit edilmiştir. Yaralı vatandaşı kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir
İsias Otel civarındaki enkazlar da yapılan arama-kurtarma çalışmalarında ise 1 anne ve 2 çocuk ile 1 yetişkin erkek vatandaşı yaralı olarak göçük altından çıkarmıştır.
Ekiplerimiz, gece şartlarındaki olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürmekte ve çocuklarımıza ulaşabilmek için yoğun bir çaba sarf etmektedir.