Sivil Büyü Öncelikler Paketi açıldı…

Sivil Alan tarafından uygulanan ve Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programı kapsamında finanse edilen Sivil Büyü Programı çerçevesinde, yeni bir öncelikler paketi açıldı.

Destek taleplerinin 20 Haziran’a kadar yapılması ve aksiyonların 30 Ekim’e kadar tamamlanması gerekiyor.

Sivil Büyü Öncelikler Paketi kapsamında hedef bölgelerin İskele, Karpaz, Lefke ve Güzelyurt ve onaylanan her uygun çalışma için 2 bin euroya kadar destek sunulacak.

Sivil Alan tarafından yapılan açıklamada, destek paketinin Sivil Büyü Programı’nın uygulanması sırasında belirlenen öncelikli tematik alanlara ve bölgelere odaklanan sivil toplum aksiyonlarını teşvik etmeyi hedeflediği belirtildi. Sivil Büyü Öncelikler Paketi’nin Sivil Büyü Programı’nın uygulama sürecinde yapılan sürekli izleme ve değerlendirme çalışmalarıyla belirlenen potansiyeli harekete geçirmek amacıyla geliştirildiği de ifade edildi.

Sivil Büyü Programı’na yeterince dahil olmamış coğrafi bölgelerden gelecek aksiyonları ve bu bölgelerdeki aktivistlerin ve STÖ’lerin öncelikli gördüğü tematik alanları desteklemenin hedeflendiği belirtilen açıklamada, katılımı daha da artırmak maksadıyla, daha önce Avrupa Birliği fonlarından ya da Sivil Büyü’den destek almamış kişi ve grupların destek taleplerinin teşvik edildiği kaydedildi.

Basitleştirilmiş destek talebi süreciyle, Sivil Büyü Programı’na yeterince dahil olmamış yeni aktörlerin destek almasını kolaylaştırmanın da hedeflendiği belirtilen açıklamada, “Özetle, Öncelikler Paketi, Sivil Büyü Programı’nın kapsayıcılığını ve erişimini artırıp, daha fazla bölge ve temanın sivil aksiyon yoluyla desteklenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "KKTC'de bir STÖ ya da aktivist olmak, aksiyonların kamu yararına ve hak temelli olması" şeklinde bazı uygunluk kriterlerinin de arandığı belirtildi. .

Öncelikler Paketi Destek Talep Rehberi’ne “Grow Civic Priority Package – Sivil Alan” adreslerinden ulaşılabilir.