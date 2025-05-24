Sivil Afet Timi Derneği: "Derneğimizin yangının çıkışıyla hiçbir ilgisi yoktur"

Sivil Afet Timi Derneği, yangının meydana geldiği saatlerde bölgede teorik bir eğitim düzenlediklerini, bu eğitimin yangının çıktığı noktadan kilometrelerce uzakta, Erenköy – Karpaz Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştiğini duyurdu.

"Eğitim salon ortamında yapıldı, saha tatbikatı yoktu"

Dernek tarafından yapılan açıklamada, 23 Mayıs’ta saat 14.00’te başlatılan eğitimin tamamen kapalı alanda teorik içerikle yürütüldüğü, herhangi bir yangın tatbikatı ya da kontrollü yanma çalışması yapılmadığı ifade edildi. Yangın ihbarının eğitim devam ederken saat 15.15 sularında Orman Dairesi’ne ulaştığı, eğitimdeki Orman Dairesi personelinin yangına müdahale amacıyla hemen olay yerine yönlendirildiği belirtildi.

“İddialar teknik ve hukuki zeminden yoksun”

Bir gazetecinin sosyal medyada yaptığı “tesadüf mü?” vurgulu paylaşımın ardından kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Dernek, bu tür açıklamaların teknik, etik ve hukuki hiçbir dayanağı olmadığını kaydetti. Dernek, “Bu suçlayıcı imalar kamu vicdanını yanıltmaya yönelik sorumsuz bir yaklaşımdır” dedi.

Yangına müdahaleye katıldılar

Açıklamada ayrıca, saat 16.00 civarında Orman Dairesi’nden gelen destek çağrısı üzerine dernek gönüllülerinin ve eğitim sorumlusunun belediye personeliyle birlikte saat 16.15’te yangın bölgesine ulaştıkları aktarıldı.

“Şeffaflıkla sürece katkı sunuyoruz”

Yangının çıkış nedenine ilişkin teknik ve adli incelemelerin sürdüğü belirtilirken, derneğin sürece tam şeffaflıkla katkı sunduğu vurgulandı. Dernek, geçmişte birçok orman yangını ve afet müdahalesinde aktif görev aldığını da hatırlatarak kamuoyuna şu mesajı verdi:

“Derneğimizin yangının çıkışıyla hiçbir ilgisi yoktur. Hakkımızda yapılan ima ve yönlendirmeler temelsiz, mesnetsiz ve itibarsızlaştırma girişimidir. Tüm hukuki haklarımız saklıdır.”

Afetlerde aktif görev alan bir yapı

1990’lı yıllardan bu yana faaliyet gösteren Sivil Afet Timi Derneği, başta 6 Şubat 2023 Adıyaman depremi olmak üzere pek çok afet bölgesinde gönüllü müdahalelerde bulunduğunu ve birçok yerel yönetim ile protokol çerçevesinde çalıştığını belirtti. Dernek, yangınla ilgili karalama çabalarına rağmen çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti: “Ülkemizin doğasını, insanını ve geleceğini korumaya yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.”