Sıva yaparken dengesini kaybedip 4 metre yüksekten düştü
Gönyeli'de bugün meydana gelen "iş kazasında" 4 metre yükseklikten aşağıya düşen 52 yaşındaki Mahmut Öztaş ağır yaralandı.
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Gönyeli'de bugün meydana gelen "iş kazasında" 4 metre yükseklikten aşağıya düşen 52 yaşındaki Mahmut Öztaş ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Gönyeli Yenikent bölgesinde bugün iskele üzerinde sıva yapan 52 yaşındaki Mahmut Öztaş, dengesini kaybedip yaklaşık dört metre yükseklikten düşerek ağır şeklinde yaralandı.
Olayın ardından Öztaş, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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