Sister Cemaliye'yi yitirdik

Baf, Limasol ve Girne'nin çok tanınmış isimlerinden, sağlık camiasının 'Sister Cemaliye'si Cemaliye Hocaoğlu yaşamını yitirdi.

Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Yücem Rasımoğlu, bu önemli kaybı şu paylaşımla duyurdu:

"Cemaliye Halim Hocaoğlu'nu kaybettik. Evlatları Cem ve Mevhibe"ye sabırlar, merhumeye rahmet dileriz. Cenazesi Çarşamba Karaoglanoglu camiinde öğle namazina muteakip Karaoglanoglunda topraga verilecektir."

10 Ekim 1935’de Baf’ta doğan 'Sister Cemaliye' tüm ülkede bilinen, sevilen bir isimdi. Viktorya Kız Lisesi ve Amerikan Akademi'de lise eğitimini tamamlayan, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bursuyle İngiltere'de Manchester Royal Informery’ hemşirelik eğitimi Alan Cemaliye (Hasan) Hocaoğlu, uzun yıllar Limasol'da görev yapar.

Kıbrıslı Türk tanınmış doktorlardan Halim Hocaoğlu'yla evlenir. 1974 savaşında Dr. Ayten Berkalp ile birlikte görev başındadır, sonrasında Girne'de mesleğini sürdürür. Cemaliye Hocaoğlu, hem mesleği hem de insan ilişkilerinde bir döneme damgasını vurmuş önemli Kıbrıslı kadınlardan biridir.