“Sistemli çalıştık, başardık”

İçinde bulunduğumuz pandemiden dolayı bu sene tek aşamalı olarak gerçekleştirilen Kolejlere Giriş Sınavı (KGS) geçtiğimiz gün yedi merkezde toplam 1833 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da şubeleri bulunan Artı Eğitim Merkezi’nden KGS’ye katılan öğrencilerin ortalama yüzde 70’in üzerinde başarı gösterdikleri KGS’de, 98 puan alarak hem KKTC genelinde hem de bölgelerinde birinci gelen 4 öğrencisi var.

Lefkoşa’dan Masal Gül ve Ekin Tarın, Mağusa’dan Zerrin Zeki ve Girne’den Pembe Pilli 98 puan alarak bölge birinciliklerini KKTC birincilikleriyle taçlandırdı.

Ada genelinde 209 öğrenci ile her yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem bir başarıya imza atan Artı Eğitim Merkezi’nin ada genelindeki merkezlere göre başarı sağlayan öğrenci sayıları ise şöyle:

Şeniz: “Pandemi süreci, hem öğrencilerimiz, hem de ailelerimiz için kolay geçmedi”

Artı Eğitim Merkezi direktörü Havva Şeniz dün yapılan basın toplantısında “Ada genelinde 209 ile yakalamış olduğumuz bu başarılı çizginin, önümüzdeki süreçte kendi öğrencilerimiz adına daha da anlamlı bir başarıya dönüşeceğinden eminiz. Çünkü çeşitli sebeplerle devlet kolejlerine kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, sırada bekleyen yedek öğrencilerimizden de katılacak olanlar olacaktır” diye konuştu.

Şeniz, konuşmasında şunları söyledi:

“Kurum olarak Ağustos 2004’ten beridir hizmet veriyoruz. Senelerce birçok öğrenciye dokunduk ve her biri için bir tecrübe olduk. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı iki seneye yakındır kurum olarak bizler de büyük bir sınavdan geçiyoruz.

Tüm kapanmalara rağmen, sınav maratonunda motivasyonumuzu hiçbir zaman kaybetmedik ve online çalışmalarımızla çocuklarımıza dokunmaya devam ettik. Pandemi süreci, hem bizler, hem öğrencilerimiz, hem de ailelerimiz için hiç de kolay geçmedi. Büyük bir istekle üç şubemizde başlayıp heyecanla devam eden çalışmalarımızın, bugün meyvelerini topluyoruz.

Bugün ada genelinde 209 ile yakalamış olduğumuz bu başarılı çizginin, önümüzdeki süreçte kendi öğrencilerimiz adına daha da anlamlı bir başarıya dönüşeceğinden eminiz. Çünkü çeşitli sebeplerle devlet kolejlerine kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, sırada bekleyen yedek öğrencilerimizden de katılacak olanlar olacaktır. Bu öğrencilerimizin de kolejlere kayıt yapabilecek olmaları, bizim için ayrıca bir mutluluk kaynağı olacaktır.

Ayrıca, özel okulların kolej bölümleri için de yapılan burs ve sıralama sınavlarında tüm dereceleri dershanemiz öğrencileri toplarken, en prestijli burslardan birisi olan Dr. Suat Günsel Bursu için belirlenen 30 kişilik öğrenci grubu arasına 16 öğrenci yerleştirmeyi başardık.

Bu yılki KGS ve özel okul bursluluk sınavlarında, dershanemize devam eden ya da etmeyen tüm öğrencilerimizin duygularını en güzel şekilde dile getirmeleri için üç ilçedeki şampiyonlarımızı ve yine her bölgede ilk beş dereceyi elde eden öğrencilerimizi sizler için bir araya getirdik. Onların bu başarılarını ise bir basın toplantısıyla taçlandırarak hissettiğimiz mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik.

Bu süreçte kucak dolusu teşekkürü hak eden birçok kahramanımız var: Tüm bir yıl boyunca gerek KGS, gerekse özel okulların bursluluk sınavlarında ter döken öğrencilerimizin bu günlere gelmesinde emeği bulunan başta dershane öğretmenlerimiz olmak üzere, okul öğretmenlerimize ve evlerinde online eğitim için çocuklarını disipline eden ve onların öğretmeni rolünü üstlenen değerli ailelerimize teşekkür eder, bizlere bu mutluluğu yaşattıkları için kendilerine saygılarımızı sunarız.”

Öğrenciler ne dedi? Öğrenciler ne dedi?

Masal Gül: Çok mutluyum, çok farklı, birinci olmak çok ilginç bir duygu. İlk defa böyle bir duygu yaşıyorum. Ama bunda şunu öğrenmiş oldum ki, istersem her şeyi başarabiliyorum. Benim için çok farklı bir deneyim oldu. Geleceğe dair düşüncem, doktor olmak istiyorum, daha doğrusu laboratuvarda çalışmak istiyorum. Kanser gibi insanların hayatlarını çok kötü etkileyen hastalıklara çare bulmak istiyorum, kısacası insana dokunmak istiyorum.

Ekin Tarın: “Dersimi dinledim, öğretmenlerimi dinledim, o yüzden öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Sistemli çalıştım, geleceğe dair şuan için erken olduğunu düşünüyorum.”

Zerrin Zeki: “Çok güzel bir his, çok çalıştığım söylenemez ama yine başarmak benim için daha önemli. Bütün öğretmenlerime, benim üstümde emeği olanlara çok teşekkür ederim. Geleceği dair Tıp fakültesi genel cerrahi okumak istiyorum.”

Pembe Pilli: “98 almayı beklemiyordum sadece kazanmayı hedef koymuştum. Birinci gelmeyi isterdim ve geldim de… Sınava soru çözerek hazırlandım. İlerde robot yapmak istiyorum. Bütün öğretmenlerime teşekkür ederim.”