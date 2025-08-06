“Sistem değişikliği bilimsel mühendislik ilkelerinden uzak”

Makina Mühendisleri Odası ile İnşaat Mühendisleri Odası, trafik güvenliği amacıyla kullanılan radar ve kamera sistemlerine ilişkin açıklama yaparak, sistem değişikliklerinin bilimsel mühendislik ilkelerinden uzak şekilde gerçekleştirildiği, kamu kaynaklarının etkin kullanılmadığı ve ciddi israf riski doğduğu belirtildi. Açıklamada, mevcut sistemlerin hangi teknik ihtiyaçlar doğrultusunda yetersiz kaldığının belirlenmediği, detaylı bir mühendislik ihtiyaç analizinin yapılmadığı vurgulandı. Bu durumun hem makina hem de inşaat mühendisliği açısından planlama ilkelerini ihlal ettiği kaydedildi.

Yetkililerin mevcut sistemleri “demode” ilan etmesinin yeterli olmadığına dikkat çeken mühendis odaları, bu tür beyanların teknik raporlar ve kalibrasyon analizleriyle desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Çalışır durumdaki sistemlerin teknik gerekçeler olmadan sökülmesinin mühendislik etiğine aykırı olduğu ve kamu zararına yol açtığı belirtildi.

“Hibe olması, kamuya maliyet getirmeyeceği anlamına gelmez”

Yeni radarların hibe yoluyla temin edilse bile, montaj, bakım ve işletme giderlerinin kamuya yük olmaya devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, sistem değişiminin mühendislik güncelleme protokolleri olmadan yapılmasının ilave maliyetlere neden olduğu vurgulandı.

Yeni sistemlerin bazı noktalarda hatalı konumlandırıldığı, hız ölçümlerinin olması gereken teknik standartlara uygun yapılmadığı belirtildi. Ayrıca, geçmişte KIBTEK’te yaşanan benzer bir israf örneği hatırlatılarak, teknik rapor olmadan devreden çıkarılan gaz türbinlerinin yıllar sonra yeniden devreye alındığı ifade edildi.

Açıklamada, modern trafik güvenliği sistemlerinin sadece hız değil, araç ağırlığı, boyut ve tür gibi ölçümleri de entegre şekilde sunması gerektiği ifade edildi. Bu nedenle uluslararası akreditasyonlu, açık protokollü ve güncellenebilir sistemlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

Şeffaflık ve belgelerin açıklanması çağrısı

Tüm sistem yatırımlarında ihtiyaç analizleri, mühendislik raporları ve bakım protokollerinin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılması gerektiği belirtilerek, uygulamaların siyasi kararlarla değil mühendislik bilimiyle planlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın sonunda UBP-DP-YDP Hükümeti’ne uyarı da yapıldı, kamu kaynaklarını israf eden ve mühendislik disiplinine aykırı uygulamaların derhal sonlandırılması istendi, “Aksi takdirde, Makina ve İnşaat Mühendisleri Odalası olarak bizler teknik ve hukuki mücadele başlatacağız” denildi.