Şişme botla gelen mülteci tespit edildi

Kıbrıs Liman Polisi’nin, dün sabaha karşı, Dillirga bölgesine bağlı Aşağı Pirgo deniz bölgesinde, içinde 9 mültecinin bulunduğu şişme bot tespit ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi Polis Genel Müdürlüğü İletişim Bölümü yetkilisinin açıklamasına dayanarak, çarşamba günü 01:15’te ilk önce, Pomu bölgesinde bilinmeyen bir hedefin, daha sonra yürütülen çalışmalar neticesinde de sabah 05:15’te içinde 9 mültecinin yer aldığı şişme botun tespit edildiğini yazdı.

Gazete bahse konu mültecilerin, Liman Polisi eşliğinde, Aşağı Pirgo’da bulunan limana götürüldüğünü ve polis sorgusuna alındığını belirtti.