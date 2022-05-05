Şişme botla gelen mülteci tespit edildi
Dillirga bölgesine bağlı Aşağı Pirgo deniz bölgesinde, içinde 9 mültecinin bulunduğu şişme bot tespit edildi
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Kıbrıs Liman Polisi’nin, dün sabaha karşı, Dillirga bölgesine bağlı Aşağı Pirgo deniz bölgesinde, içinde 9 mültecinin bulunduğu şişme bot tespit ettiği belirtildi.
Alithia gazetesi Polis Genel Müdürlüğü İletişim Bölümü yetkilisinin açıklamasına dayanarak, çarşamba günü 01:15’te ilk önce, Pomu bölgesinde bilinmeyen bir hedefin, daha sonra yürütülen çalışmalar neticesinde de sabah 05:15’te içinde 9 mültecinin yer aldığı şişme botun tespit edildiğini yazdı.
Gazete bahse konu mültecilerin, Liman Polisi eşliğinde, Aşağı Pirgo’da bulunan limana götürüldüğünü ve polis sorgusuna alındığını belirtti.
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