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Sis ve teknik sorun Larnaka Havalimanı'nda kaosa neden oldu

Sis ve teknik sorun Larnaka Havalimanı'nda kaosa neden oldu

Larnaka Havalimanı’da cumartesi gün sis ve teknik sorun nedeniyle "kaos yaşandığı" belirtildi.

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Larnaka Havalimanı’da cumartesi gün sis ve teknik sorun nedeniyle "kaos yaşandığı" belirtildi.

Politis gazetesi, Larnaka Havalimanı’nda geçtiğimiz cumartesi günü yoğun sis ve check-in yolcu sistemindeki teknik arıza nedeniyle kaosun yaşandığını, uçakların Larnaka yerine Baf Havalimanı’na yönlendirildiğini yazdı.

Gazete, aynı gün 7 uçuşun Baf Havalimanı’na yönlendirildiğini belirtti.

Habere göre, check-in yolcu sistemindeki arıza nedeniyle bazı uçuşlarda rötar yaşanırken bazı durumlarda da sorun giderilene kadar yolcular otele yerleştirildi.

 

 

 

 

 

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