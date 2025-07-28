Sis ve teknik sorun Larnaka Havalimanı'nda kaosa neden oldu
Larnaka Havalimanı’da cumartesi gün sis ve teknik sorun nedeniyle "kaos yaşandığı" belirtildi.
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Larnaka Havalimanı’da cumartesi gün sis ve teknik sorun nedeniyle "kaos yaşandığı" belirtildi.
Politis gazetesi, Larnaka Havalimanı’nda geçtiğimiz cumartesi günü yoğun sis ve check-in yolcu sistemindeki teknik arıza nedeniyle kaosun yaşandığını, uçakların Larnaka yerine Baf Havalimanı’na yönlendirildiğini yazdı.
Gazete, aynı gün 7 uçuşun Baf Havalimanı’na yönlendirildiğini belirtti.
Habere göre, check-in yolcu sistemindeki arıza nedeniyle bazı uçuşlarda rötar yaşanırken bazı durumlarda da sorun giderilene kadar yolcular otele yerleştirildi.
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