Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den üzücü haber geldi.

Yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermeyen ve nörolojik tablosunun bozulduğu dile getirilen Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10'da hayatını kaybetti.

Önder, 15 Nisan günü geç saatlerde kalp krizi geçirmişti.

Ambulans ile hastaneye götürülen Önder'in iki kez kalbi durmuş, doktorların müdahalesiyle geri döndürülmüştü. Kalp kriziyle birlikte aort damarının da yırtıldığı belirlenen Önder, acilen ameliyata alınmıştı.

12 saat süren ağır bir ameliyat geçiren Önder, o günden bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Doktorlar, bu ameliyattan üç gün sonra Önder'in göğsünü bir kez daha açmıştı.

Gördükleri iyileşmeye dikkat çeken doktorlar, "Sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda." açıklamasını yapmıştı.

Yoğun bakım tedavisinin 13'üncü gününde yapılan açıklamada ise Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu, reflekslerinin azaldığı kaydedilmişti.