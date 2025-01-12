Şirket çalışanlarına ödenmesi gereken 407 bin TL’yi çaldı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan M.E.Y. (E-33), 27 Aralık 2024 - 7 Ocak 2025 tarihleri arasında, şirketten çalışanlara ödeme yapmak üzere teslim aldığı toplam 407 bin TL nakit parayı ödemek yerine kendi tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Polis Basın bültenine göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, M.E.Y.’nin tespit edilerek gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.